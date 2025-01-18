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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA: MSB ile 2025 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
12:01
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA: MSB ile 2025 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik yerleriyle ilgili beklenen açıklama için geri sayım başladı! Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL), 2025 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Ocak ayında erişime açılacak sonuçlarla birlikte, celp ve sevk tarihleri de netleşecek. Bedelli askerlik yerlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar ise e-Devlet üzerinden sonuçlara ulaşabilecek. Peki; MSB ile 2025 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?