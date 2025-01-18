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Giriş Tarihi: 18.01.2025 12:01 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 12:01

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA: MSB ile 2025 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleriyle ilgili beklenen açıklama için geri sayım başladı! Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL), 2025 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Ocak ayında erişime açılacak sonuçlarla birlikte, celp ve sevk tarihleri de netleşecek. Bedelli askerlik yerlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar ise e-Devlet üzerinden sonuçlara ulaşabilecek. Peki; MSB ile 2025 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA: MSB ile 2025 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

MSB bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemleri için gözler açıklama ekranına çevrildi. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sevk ve celp dönemlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kolayca sorgulama yapabilecek. Başvuruların ardından gözler açıklanacak sonuçlara çevrilmiş durumda. İşte, 2025 bedelli askerlik yerleri ve detaylar

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA: MSB ile 2025 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 yılında bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları tarihler ve yerlerle birlikte 23 Ocak 2025'de e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak. 23 Ocak 2025 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecekler.

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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA: MSB ile 2025 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ 2025
2024 yılında bedelli askerlik için başvurularını gerçekleştiren adaylar, 2025 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler:

Sevk Tarihleri

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA: MSB ile 2025 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ
Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleniyor. 2024 aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte bedelli askerlik 2025 zammı da netleşti.

2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 TL oldu.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA: MSB ile 2025 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
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