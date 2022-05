Bekçi alımı başvuru e devlet ekranı 2022: Bekçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, sınav ücreti ne kadar?

Bekçi alımı başvurusu ve son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Duyurusu" başlığı ile yapılan açıklamaya göre; 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplamda 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı açıklandı. Bu noktada; binlerce aday bekçilik sınavı başvuru şartları ve kontenjanları merak ediyor. Peki; Bekçi alımı başvurusu ne zaman bitiyor, şartları nelerdir, sınav ücreti ne kadar? İşte Bekçi alımı başvuru e devlet ekranı 2022