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Haberler Yaşam Bekçi alımı başvuru e devlet ekranı 2022: Bekçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, sınav ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.05.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 15:44

Bekçi alımı başvuru e devlet ekranı 2022: Bekçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, sınav ücreti ne kadar?

Çarşı ve Mahallelerde istihdam sağlamak amacıyla bekçi alımı başvuruları devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı 3.250 bekçi alımı yapılacağı duyurusunu yapmıştı. 28 Nisan'da başlayan bekçilik başvuruları e devlet üzerinden tamamlanıyor. Henüz başvuruda bulunmayan vatandaşlar ise 2022 yılı için Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı başvuru şartları araştırması yapıyor. Peki Bekçi alımı başvurusu ne zaman bitiyor, şartları nelerdir, sınav ücreti ne kadar? İşte Bekçi alımı başvuru e devlet ekranı 2022 ve süreçte son durum

Bekçi alımı başvuru e devlet ekranı 2022: Bekçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, sınav ücreti ne kadar?

Bekçi alımı başvurusu ve son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Duyurusu" başlığı ile yapılan açıklamaya göre; 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplamda 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı açıklandı. Bu noktada; binlerce aday bekçilik sınavı başvuru şartları ve kontenjanları merak ediyor. Peki; Bekçi alımı başvurusu ne zaman bitiyor, şartları nelerdir, sınav ücreti ne kadar? İşte Bekçi alımı başvuru e devlet ekranı 2022

Bekçi alımı başvuru e devlet ekranı 2022: Bekçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, sınav ücreti ne kadar?

BEKÇİ ALIMI 2022 BAŞVURU TARİHLERİ

Bekçi alımı ilanına başvurmak isteyen adayların, 28 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında ön başvuru yapabileceği duyuruldu.

Polis Akademisi Başkanlığı, 2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru kılavuzunun yayınlandığını açıkladı. Bekçi alımının ne zaman olacağı henüz netlik kazanmazken başvuru tarihleri ve şartları belli oldu.

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Bekçi alımı başvuru e devlet ekranı 2022: Bekçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, sınav ücreti ne kadar?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bekçi alımı başvuru e devlet ekranı 2022: Bekçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, sınav ücreti ne kadar?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 yılı için Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı başvuruları 28 Nisan'da başladı. Süreç, 13 Mayıs 2022 tarihinde saat 17.00'te son bulacak. Başvurular ise https://pa.edu.tr adresi üzeründen alınacak.

Bekçi alımı başvuru e devlet ekranı 2022: Bekçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, sınav ücreti ne kadar?

BEKÇİLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 340 TL, 13 Mayıs 2022 saat 17.00'ye kadar sınav başvuru ücretleri kılavuzda belirtilen banka hesaplarına yatırılacak.

Bekçilik sınav tarihleri ise henüz belli değil. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.

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