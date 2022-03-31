EGM PA son dakika duyuruları ile bekçi alımı gelişmeleri yakından takip ediliyor. En son 3 bin bekçi alımı yapılacağı müjdesi verilmiş gözler başvuru tarihlerine çevrilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2022 EGM PA duyuruları ile bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru formu aktif mi? İşte süreçteki son durum