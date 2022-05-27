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Haberler Yaşam Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta? EGM PA 2022 Bekçilik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 27.05.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 09:38

Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta? EGM PA 2022 Bekçilik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçilik sınavı son dakika duyuruları paylaşılıyor. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı il merkezlerinde gerçekleşecek. Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre tanınacak. Son dakika açıklamasının ardından detayları öğrenmek isteyenler yoğun şekilde "Bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün ve tarihte nerede yapılacak?" sorusu üzerinden araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Peki Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta? EGM PA 2022 Bekçilik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta? EGM PA 2022 Bekçilik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta ve sınav giriş belgesi yayınlandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kadrolarında görev alacak Bekçilerin seçim aşamaları Ankara'da bulunan Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılıyor. 13 Mayıs'ta sona eren bekçilik sınavı başvurularının tamamlanması ile gözleri bekçilik sınavı tarihine çevrildi. Peki Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta? EGM PA 2022 Bekçilik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta? EGM PA 2022 Bekçilik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ YAYINLANDI

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına Katılacak Adayların Müracaat Kabul ve Ön Sağlık Kontrolü Merkezleri ile Sınav Tarihleri Açıklanmıştır. Ön Sağlık Kontrolü aşamasında başarı ile geçen adaylar Yazılı Sınav aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

BEKÇİLİK SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul ve Ön Sağlık Kontrolü aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir.

İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların şahsen müracaatları alınacak ve ön sağlık kontrolü işlemleri yapılacaktır.

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Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta? EGM PA 2022 Bekçilik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

SINAVIN UYGULANMASI

Sınav Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas il merkezlerinde yapılacak. 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan sınav tek oturum halinde yapılacak. Sınavda 5 (beş) cevap seçeneği yer alacak ve 100 soru için 120 dakika süre verilecek.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C.geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.

Koronavirüs tanılı olan aday/adaylar olması durumunda, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan 'Covıd-19 Kapsamında Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Ölçme/Değerlendirme Amaçlı Yapılan Yazılı Sınavlarda (Ulusal Sınavlar Hariç) Alınması Gereken Önlemler' doğrultusunda sadece sınavın yapılacağı il merkezlerinde işlem yapılacaktır.

Sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta? EGM PA 2022 Bekçilik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
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Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta? EGM PA 2022 Bekçilik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
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