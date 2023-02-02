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Haberler Yaşam Beklenen kar kapıda! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte? MGM tarih vererek uyardı
Giriş Tarihi: 02.02.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 07:52

Beklenen kar kapıda! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte? MGM tarih vererek uyardı

MGM son dakika hava durumu uyarısını kar yağışı üzerinden yaptı. İstanbul'daki kar yağışı uzun süredir bekleniyor. Yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken bazı bölgelerde yerini sulu kara bırakıyor. Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli raporuna göre İstanbul'da da kar yağışı görülüyor. Yayınlanan rapora göre, İstanbul'a ilk kar önümüzdeki hafta düşecek. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte? İşte 2023 kar yağışına ilişkin son durum...

Beklenen kar kapıda! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte? MGM tarih vererek uyardı

İstanbul kar yağışı için heyecanı bekleyiş sürüyor. Hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşeceği İstanbul'da karla karışık yağmur etkili olacak. Türkiye'de son olarak fırtınanın etkili olmasıyla beraber kar yağışının ne zaman başlayacağı ile ilgili arayışlar da iyice arttı. Konuyla ilgili olarak Meteoroloji flaş bir açıklama yaptı. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte?

Beklenen kar kapıda! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte? MGM tarih vererek uyardı

METEOROLOJİ İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERDİ

Meteoroloji 2 Şubat 2023 Perşembe güncel hava durumu raporu yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde son dakika itibarı ile sıcaklıklar düşmeye başladı. Sağanak yağmur ve kar ülke genelinde etkili olacak. Kar yağışının megakentte pazar günü başlaması ve 2 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

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Beklenen kar kapıda! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte? MGM tarih vererek uyardı

İŞTE YENİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri(Gaziantep ve Kilis hariç) ile Eskişehir ve Ordu çevreleri, Ankara'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olmak üzere, kıyılar ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde kuzey, kuzeybatı; güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri ile Mersin'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar yağışı olan yerlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirliyaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Beklenen kar kapıda! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte? MGM tarih vererek uyardı
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Beklenen kar kapıda! İstanbul’a kar ne zaman yağacak, hangi tarihte? MGM tarih vererek uyardı
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