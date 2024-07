Bel fıtığı ameliyatı hayatını kararttı! 4 yıl boyunca onunla yaşamış: Rekor tazminat istiyor!

1 ay sonra şant takıldı ve rahatsızlığım devam etti, bir türlü iyileşemedim. Bursa'da yine özel bir hastanenin doktorunun enfeksiyon tedavisi 13 ay boyunca devam etti. Her gün eve hemşire geldi, damar yolundan bize ilaç enjekte etti. Bu süreçte rahatsızlığımızın ne olduğunu da belirlenemedi. Ankara'da gittiğim bir doktor, belimdeki platinlerin çıkartılması gerektiğini ancak ameliyatın çok riskli olduğunu, felç kalabileceğimi söyledi. Ben riske rağmen ameliyatı olmaya karar verdim. Doktor bizim ameliyatı yaparken belimde 3 tane de gazlı bez tespit etmiş, ameliyat videolarında da net olarak görünüyor. Bezleri de çıkarttı. Çok şükür şu an enfeksiyon kurudu ama vücudumdaki rahatsızlıklar devam ediyor. Tabii bu rahatsızlıklar benim bağırsakları ve diğer yerleri bozmuş. Şu an hala yürümekte de güçlü çekiyorum.