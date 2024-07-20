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Bel fıtığı ameliyatı hayatını kararttı! 4 yıl boyunca onunla yaşamış: Rekor tazminat istiyor!
Giriş Tarihi: 20.07.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
13:01
Bel fıtığı ameliyatı hayatını kararttı! 4 yıl boyunca onunla yaşamış: Rekor tazminat istiyor!
Kütahya'da 65 yaşındaki Tahsin Aydın, bel fıtığı için 4 yıl önce bıçak altına yattı. Ancak operasyon sonrası bir türlü toparlanamadı. Acıdan adım bile atamayacak hale gelen Aydın, gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı. Soluğu savcılıkta aldı.