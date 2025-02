Belediye otobüsünde inanılmaz olay: Kapı açıldı kafatası kırıldı!

'HEPİMİZİN ÇOLUĞU ÇOCUĞU VAR'

Oğlunun kapının açılması yüzünden bu hale geldiğini söyleyen Hüseyin Taşkın, "Oğlum otobüse biniyor, herhangi bir rahatsızlığı yok ama aniden rahatsızlanmış, bayılıyor. Bayıldığını görmelerine rağmen hiçbir müdahale yapılmadan kapı açılıyor. Kapı açılınca yere düşüyor. Kapı açılmasaydı herhangi bir şey olmayacaktı. Hepimiz can taşıyoruz. Her şey olabilir. Kalp krizi, beyin kanaması, nöbet geçirebilirler. Bu tür durumlarda her şoförün eğitim alması gerekiyor. Eğitim almış olsaydı böyle bir durum olmayacaktı, çocuğumun başına böyle bir şey gelmeyecekti. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Hepimizin başına bu olay gelebilir. Yarın bir gün canlar gittiği zaman eyvah demeyelim. Eğitim şart" dedi.