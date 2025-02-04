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Belediye otobüsünde inanılmaz olay: Kapı açıldı kafatası kırıldı!
Giriş Tarihi: 04.02.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
10:43
Belediye otobüsünde inanılmaz olay: Kapı açıldı kafatası kırıldı!
Olay Zonguldak Ereğli'de yaşandı. Özel halk otobüsünde baygınlık geçiren Osman Talha Taşkın (14), sürücünün ön kapıyı açmasıyla asfalt yola düştü, başı yere çarptı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansırken Taşkın'ın kafatasında kırık oluştu. Oğlunun sürekli korktuğunu ifade eden babası Hüseyin Taşkın (41), "Kapı açılmasaydı herhangi bir şey olmayacaktı" dedi.