Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, neden yok? 21 Şubat ATV yayın akışı

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ben Bu Cihana Sığmazam ve diğer dizilerin yeniden ne zaman ekranlarda olacağı merak ediliyor. Konuya dair yapım ve kanallardan herhangi bir açıklama yapılmadı ancak çekimlerin yeniden başladığı yönünde iddialar gündemde.