Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, neden yok? 21 Şubat ATV yayın akışı

Yaşanan deprem felaketi sebebiyle bütün dizi yayınlarına ara verildi. Bazı diziler yayın hayatına dönerken her Salı ATV ekranlarında yayımlanan Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu soruları ile araştırılıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın yer aldığı yapım takipçileri tarafından 21 Şubat ATV yayın akışı ile sorgulanıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, neden yok, bu akşam mı soruları yanıt arıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam bugün var mı? İşte, merak edilenler…