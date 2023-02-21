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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, neden yok? 21 Şubat ATV yayın akışı
Giriş Tarihi: 21.02.2023 18:41 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 18:42

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, neden yok? 21 Şubat ATV yayın akışı

Yaşanan deprem felaketi sebebiyle bütün dizi yayınlarına ara verildi. Bazı diziler yayın hayatına dönerken her Salı ATV ekranlarında yayımlanan Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu soruları ile araştırılıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın yer aldığı yapım takipçileri tarafından 21 Şubat ATV yayın akışı ile sorgulanıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, neden yok, bu akşam mı soruları yanıt arıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam bugün var mı? İşte, merak edilenler…

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, neden yok? 21 Şubat ATV yayın akışı

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, neden yok soruları gündemdeki yerini aldı. Her Salı günü ATV ekranlarına gelen yapımın yayınına Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından ara verilmişti. Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı gibi sorular yeni haftada yanıt aramaya başladı. Bazı kanallarda diziler ekranlara dönmeye başladı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam bugün var mı yok mu? İşte, 21 Şubat ATV yayın akışı

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, neden yok? 21 Şubat ATV yayın akışı

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM VAR MI?

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sebebiyle diziler ve programlar ekranlara gelmedi.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz paylaşıldığı kanallarda bu hafta da diziler ekranlara gelmeyecek.

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Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, neden yok? 21 Şubat ATV yayın akışı

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ben Bu Cihana Sığmazam ve diğer dizilerin yeniden ne zaman ekranlarda olacağı merak ediliyor. Konuya dair yapım ve kanallardan herhangi bir açıklama yapılmadı ancak çekimlerin yeniden başladığı yönünde iddialar gündemde.

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, neden yok? 21 Şubat ATV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI | 21 ŞUBAT SALI

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Ateş Kuşları

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, neden yok? 21 Şubat ATV yayın akışı

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 19. BÖLÜM ÖZETİ

Cezayir tehdit altında

Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.

Leyla, Cezayir'in tablosunu alarak yaptığı jeste karşılık Cezayir'e özel bir yemek hazırlar. Cezayir bu yemekte Bekir'in ortadan yok oluşuyla ilgili gerçekleri söylemeye hazırlanırken son anda beklenmedik bir mesaj bu konuşmanın seyrini değiştirir.

Leyla, Süheyla'nın rahatsızlık ve tahlil durumu için Firuze'yi aradığında aldığı cevaplar Leyla'nın şüphelerini arttırır.

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