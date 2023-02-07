Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu, neden yok? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 7 Şubat 2023 ATV yayın akışı

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

7 Şubat 2023 Salı tarihli ATV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Türkiye'yi sarsan deprem felaketi nedeniyle 7 Şubat Salı günü ATV yayın akışı değişti.

7 Şubat 2023 Salı ATV yayın akışına göre, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizinin yerine bu akşam atv - a Haber Deprem Özel yayınlanacak.