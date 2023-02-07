Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu, neden yok? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 7 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Salı akşamları izleyici karşısına çıkan ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. 7 Şubat 2023 ATV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu noktada başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın yer aldığı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' soruları 7 Şubat ATV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm tarihi ve saati...