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Giriş Tarihi: 07.05.2024 21:08 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 21:08

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, bu hafta mı? Ben Bu Cihana Sığmazam 66. yeni bölüm tarihi duyuruldu!

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam salı günleri yeni bölümleri ile izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş gibi sevilen oyuncuların yer aldığı yapımın 7 Mayıs Salı bu akşam 66. yeni bölümü ile seyircisi ile buluşması bekleniyordu. Yapımın yayın saatinde diziyi göremeyen izleyiciler "Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı" sorusu için arama motorlarına yöneldi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı yok mu? İşte detaylar.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, bu hafta mı? Ben Bu Cihana Sığmazam 66. yeni bölüm tarihi duyuruldu!

Ben Bu Cihana Sığmazam 66. yeni bölümü ile gündemde. Dizinin yayın saatinde ilgiyle takip edilen fenomen yapımın yeni bölümünü görmeyen dizi severler "Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı" sorusuna yanıt aramaya başladı. Mayıs 2024 Salı ATV yayın akışı ile yapılan kontrolün ardından Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm tarihi belli oldu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 66. yeni bölüm ne zaman, yayın tarihi belli oldu mu? İşte yanıtı.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, bu hafta mı? Ben Bu Cihana Sığmazam 66. yeni bölüm tarihi duyuruldu!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 66. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Ben Bu Cihana Sığmazam 66. yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı Beşiktaş-Ankaragücü maçının dizinin yayınlanacağı saatlerde ekrana gelecek olması nedeniyle yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak.

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Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, bu hafta mı? Ben Bu Cihana Sığmazam 66. yeni bölüm tarihi duyuruldu!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 66. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ben Bu Cihana Sığmazam 66. yeni bölüm 14 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, bu hafta mı? Ben Bu Cihana Sığmazam 66. yeni bölüm tarihi duyuruldu!

ATV 7 MAYIS KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

19:45 Maça Doğru

20:30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü

22:45 Ben Bu Cihana Sığmazam 65. bölüm (Tekrar)

02:00 Maraşlı

04:30 Safir

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, bu hafta mı? Ben Bu Cihana Sığmazam 66. yeni bölüm tarihi duyuruldu!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir yaptığı plan sonucunda Erman'ı ele geçirmeyi başarır. Erman şimdiye kadar yaptığı tüm kötülüklerin hesabını vermek zorundadır. Öte yandan Tura adlı bir bela ortaya çıkar. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Tura'nın amacı Cezayir'den geçmişin intikamını almaktır. Leyla, bebeğinin cinsiyetini öğrenmenin sevincini ailesiyle paylaşır.

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