Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, bu hafta mı? Ben Bu Cihana Sığmazam 66. yeni bölüm tarihi duyuruldu!

Ben Bu Cihana Sığmazam 66. yeni bölümü ile gündemde. Dizinin yayın saatinde ilgiyle takip edilen fenomen yapımın yeni bölümünü görmeyen dizi severler "Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı" sorusuna yanıt aramaya başladı. Mayıs 2024 Salı ATV yayın akışı ile yapılan kontrolün ardından Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm tarihi belli oldu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 66. yeni bölüm ne zaman, yayın tarihi belli oldu mu? İşte yanıtı.