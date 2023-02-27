Bennu Yıldırımlar kimdir? Veda Mektubu’nun Seher’i Bennu Yıldırımlar kaç yaşında, nereli?

BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?

1969 yılında İstanbul'da Girit ve Makedonya göçmeni kökenli bir aileye doğdu. 1969 yılında Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve iki sene Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okudu. Tiyatro bölümünden 1990 yılı Haziran ayında mezun oldu.

Sinemaya konservatuvar öğrencisi iken 1987 yılında senaryosunu Safa Önal'ın yazdığı Gönülden Gönüle adlı filmle başladı. 1988 yılında TRT yapımı Perili Köşk filminde rol aldı. Aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyunculuğa başladı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Üç Kızkardeş, Saygılı Yosma, Yaprak Dökümü, III. Richard, Herkes Aynı Bahçede, Huzur, Bir Atın Öyküsü, Askerliğim, İntiharın Genel Provası, Buluşma Yeri, Dar Ayakkabıyla Yaşamak, 12. Gece oyunlarında rol aldı.

1997'de küçük Süper Baba dizisindeki Elif rolü ile tanındı. 2000 yılında Reha Erdem'in yönettiği Kaç Para Kaç filminde başrol oynadı ve Sadri Alışık Tiyatro & Sinema Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne değer görüldü. Televizyonda Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan Yaprak Dökümü adlı dizideki Fikret, Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Nermin ve Gönül İşleri dizisindeki Servet karakterleriyle tanınırlığı iyice arttı. 35. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne de değer görüldü.

Bunun yanında; Kuşlar, Gençler, Gülen Ayva Ağlayan Nar gibi birçok yapımda çeşitli roller üstlendi. Nuri Bilge Ceylan'ın 2018 yapımı Ahlat Ağacı filminde Sinan'ın annesi rolünü canlandırdı.

Ağrıya Dönüş adlı filmde canlandırdığı Muhsine rolü ile 6. Ankara Film Festivali'nde Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Bir Atın Öyküsü'ndeki rolü ile 1996 Bedia Muvahhit Ödülü'ne, Huzur'daki performansı ile 1998 İsmet Küntay En İyi Kadın Oyuncu ödülüne, Saygılı Yosma'daki rolü ile 2006 Lions Tiyatro Ödülü'ne değer görüldü.

1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar'la evlendi; çiftin Ada adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi.