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Haberler Yaşam Güncel Benzin Fiyatı! 28 Mart 2022 Bugün Motorin ve Benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi, akaryakıta indirim ya da yeni zam var mı?
Giriş Tarihi: 28.03.2022 18:27 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 18:30

Güncel Benzin Fiyatı! 28 Mart 2022 Bugün Motorin ve Benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi, akaryakıta indirim ya da yeni zam var mı?

Araç sahiplerinin her gün takip ettiği benzin fiyatları, inişli çıkışlı bir grafikte seyrediyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatı konusunda araştırmalar sürüyor. Sabah saatlerinden başlayarak gün içinde sorulan "1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" soruları yanıt arıyor. Dünya basınını meşgul eden Rusya – Ukrayna Savaşı ve bununla birlikte gerçekleşen diplomatik görüşmeler benzin fiyatı grafiğini etkiliyor. Peki, 28 Mart Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte son rakamlar…

Güncel Benzin Fiyatı! 28 Mart 2022 Bugün Motorin ve Benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi, akaryakıta indirim ya da yeni zam var mı?

Benzin fiyatı son dakika gelişmeleri araç sahipleri ve ülke gündemini takip eden vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen NATO zirvesi ardından seyrinin değişmesi beklenen benzin fiyatlarında son duruma ilişkin haberler her gün paylaşılıyor. Motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL soruları Türkiye'nin ve tüm dünyanın gündeminde. Peki, benzin fiyatlarına indirim gelecek mi, zam var mı? İşte son dakika benzin fiyatı…

Güncel Benzin Fiyatı! 28 Mart 2022 Bugün Motorin ve Benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi, akaryakıta indirim ya da yeni zam var mı?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul motorin fiyatı: 23,60

Ankara motorin fiyatı: 23,68

İzmir motorin fiyatı: 23,70

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Güncel Benzin Fiyatı! 28 Mart 2022 Bugün Motorin ve Benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi, akaryakıta indirim ya da yeni zam var mı?

BENZİN FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

Güncel Benzin Fiyatı! 28 Mart 2022 Bugün Motorin ve Benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi, akaryakıta indirim ya da yeni zam var mı?

BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 119,44 dolardan işlem görüyor. Brent petrol, tüm dünyayı etkileyen Rusya – Ukrayna Savaşı seyrine göre sürekli değişim gösteren bir grafikte ilerliyor.

Güncel Benzin Fiyatı! 28 Mart 2022 Bugün Motorin ve Benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi, akaryakıta indirim ya da yeni zam var mı?

Geçtiğimiz haftalarda Serbest piyasada petrol fiyatları 133 dolardan yüzde 25'in üzerinde değer kaybına uğrayarak 100 dolar psikolojik bandını aşağı yönlü kırılmış ve 2 haftanın en düşük seviyesi olan 97,5 dolara çekilmişti.

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