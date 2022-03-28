Haberler Yaşam Güncel Benzin Fiyatı! 28 Mart 2022 Bugün Motorin ve Benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi, akaryakıta indirim ya da yeni zam var mı?

Giriş Tarihi: 28.03.2022 18:27 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 18:30

Güncel Benzin Fiyatı! 28 Mart 2022 Bugün Motorin ve Benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi, akaryakıta indirim ya da yeni zam var mı?

Araç sahiplerinin her gün takip ettiği benzin fiyatları, inişli çıkışlı bir grafikte seyrediyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatı konusunda araştırmalar sürüyor. Sabah saatlerinden başlayarak gün içinde sorulan "1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" soruları yanıt arıyor. Dünya basınını meşgul eden Rusya – Ukrayna Savaşı ve bununla birlikte gerçekleşen diplomatik görüşmeler benzin fiyatı grafiğini etkiliyor. Peki, 28 Mart Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte son rakamlar…