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Giriş Tarihi: 16.04.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 10:21

BENZİN FİYATI GÜNCEL SON DURUM! 16 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi, akaryakıtta indirim var mı?

Hafta sonu dahil olmak üzere benzin fiyatı son dakika haberleri gündemde kalmaya devam ediyor. Anlık iniş çıkış grafiği sürekli değişen petrol piyasasında zam ve indirim haberleri peş peşe geliyor. Bu noktada araç sahipleri 1 Litre Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi, akaryakıtta indirim var mı sorusuna yanıt arıyor. Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş akaryakıtta da indirim beklentilerine neden olmuştu. Son olarak motorin fiyatları 1,79 lira oldu. İşte güncel akaryakıt benzin fiyatı 16 Nisan 2022 son durum

BENZİN FİYATI GÜNCEL SON DURUM! 16 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi, akaryakıtta indirim var mı?

Benzin fiyatları son dakika gelişmeleri anlık düşüş ve yükselişler milyonların gündeminde yer alıyor. İstasyonlardaki son durum merak edilirken 16 Nisan 2022 Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi? sorusuna yanıt aranıyor. 16 Nisan Cumartesi günü akaryakıt istasyonlarına gidecek vatandaşlar için güncel benzin, motorin ve LPG otogaz fiyatları güncellendi. Peki Benzin fiyatı güncel son durum nasıl? 16 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi, akaryakıtta indirim var mı?

BENZİN FİYATI GÜNCEL SON DURUM! 16 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi, akaryakıtta indirim var mı?

BRENT PETROLDE DÜŞÜŞ!

Rusya Ukrayna krizi müzakerelerin yoğunlaşmasıyla geçmişe göre daha ılımlı mesajların gelmesiyle ateşkes umutlarını artırdı.

Bununla beraber ABD'nin piyasalarda arz dengesini sağlamak adına, stratejik petrol rezervlerinden gelecek 6 ay için günlük 1 milyon varil olmak üzere 180 milyon varili aşkın petrol satışı yapılacağını duyurması ve ABD'nin bu kararına Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 31 üye ülkesinin de katılacağı bildirildi. Bu durum petrolde düşüşe destek oldu. Nitekim 133 dolar ile 13,5 yılın rekorunu kıran petrol fiyatları 100 doların altına çekildi.

Çin'de artan vaka sayılarının petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişesi de petrol fiyatları için baskı yaratan bir diğer unsur olarak dikkat çekti. Bu endişenin altında Çin'in vaka sayıları için sert tedbir kararları yatıyor.

Ekonomistler, Rusya'ya gelecek ek yaptırım kararlarının piyasalarda petrol arzı endişesini körüklediğini belirterek, kalıcı ateşkes sağlanmadan petrol fiyatları için oynaklığın sürebileceğine dikkat çekti.

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BENZİN FİYATI GÜNCEL SON DURUM! 16 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi, akaryakıtta indirim var mı?

BENZİN FİYATLARI

İşte bugünkü güncel rakamlar;

İSTANBUL

İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,01 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,18 TL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,10 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 20,29 TL

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 20,28 TL

BENZİN FİYATI GÜNCEL SON DURUM! 16 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi, akaryakıtta indirim var mı?

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI SON DURUM!

16 Nisan Cumartesi geçerli olmak üzere motorin fiyatları 1,79 lira oldu. Brent petrolün düşüşü motorini etkilerken benzin fiyatında da indirim bekleniyor.

Varili 98,41 dolara kadar gerileyen brent petrol sert bir düşüş yaşamasının ardından akaryakıt fiyatları eski normaline dönmeyi bekliyor. Motorinde yapılan indirim veya zam pompaya yansıyor.

BENZİN FİYATI GÜNCEL SON DURUM! 16 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi, akaryakıtta indirim var mı?
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