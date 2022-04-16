Hafta sonu dahil olmak üzere benzin fiyatı son dakika haberleri gündemde kalmaya devam ediyor. Anlık iniş çıkış grafiği sürekli değişen petrol piyasasında zam ve indirim haberleri peş peşe geliyor. Bu noktada araç sahipleri 1 Litre Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi, akaryakıtta indirim var mı sorusuna yanıt arıyor. Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş akaryakıtta da indirim beklentilerine neden olmuştu. Son olarak motorin fiyatları 1,79 lira oldu. İşte güncel akaryakıt benzin fiyatı 16 Nisan 2022 son durum