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Haberler Yaşam Benzin fiyatı ile akaryakıt zam ve indirim haberleri: 10 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.05.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 09:39

Benzin fiyatı ile akaryakıt zam ve indirim haberleri: 10 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Benzin fiyatı son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından her gün takip ediliyor. Brent petroldeki çıkış ve inişler; benzin ve motorin fiyatlarında zam riskini ve indirim beklentisini doğururken 'benzin fiyatı düştü mü, yükseldi mi' soruları yanıt arıyor. Her gün benzin grafiğinde yaşanan değişimin ardından bugün de 10 Mayıs 2022 bugün 1 Litre motorin, benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim ya da zam var mı? soruları yanıt aramaya başladı. Peki, güncel motorin, LPG ve benzin fiyatı son durum nedir? İşte akaryakıt fiyatları zam – indirim haberleriyle 10 Mayıs bugün benzin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir

Benzin fiyatı ile akaryakıt zam ve indirim haberleri: 10 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Motorin ve benzin fiyatı güncel son durum araç sahiplerinin arama geçmişine eklenirken bugün sabah saatleri itibarıyla akaryakıt zam ve indirim haberleri yakın mercek altına alındı. Benzinin litre fiyatı grafik üzerinde inişli çıkışlı bir oranda seyrederken son dakika LPG, benzin ve mazot fiyatı güncel rakamları ilgiyle takip ediliyor. Bir süredir indirim beklentisinde olan benzin fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir rakamları değişkenlik gösteriyor. Peki, 10 Mayıs 2022 bugün 1 Litre motorin, benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları son dakika…

Benzin fiyatı ile akaryakıt zam ve indirim haberleri: 10 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

BENZİN FİYATI İSTANBUL BUGÜN

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL

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Benzin fiyatı ile akaryakıt zam ve indirim haberleri: 10 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

BENZİN FİYATI İZMİR BUGÜN

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL

Benzin fiyatı ile akaryakıt zam ve indirim haberleri: 10 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

BENZİN FİYATI ANKARA BUGÜN

Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL

Benzin fiyatı ile akaryakıt zam ve indirim haberleri: 10 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

İSTANBUL MOTORİN FİYATLARI – MAYIS 2022

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,06 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,08 TL

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