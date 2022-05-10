Haberler Yaşam Benzin fiyatı ile akaryakıt zam ve indirim haberleri: 10 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 10.05.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 09:39

Benzin fiyatı ile akaryakıt zam ve indirim haberleri: 10 Mayıs 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Benzin fiyatı son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından her gün takip ediliyor. Brent petroldeki çıkış ve inişler; benzin ve motorin fiyatlarında zam riskini ve indirim beklentisini doğururken 'benzin fiyatı düştü mü, yükseldi mi' soruları yanıt arıyor. Her gün benzin grafiğinde yaşanan değişimin ardından bugün de 10 Mayıs 2022 bugün 1 Litre motorin, benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim ya da zam var mı? soruları yanıt aramaya başladı. Peki, güncel motorin, LPG ve benzin fiyatı son durum nedir? İşte akaryakıt fiyatları zam – indirim haberleriyle 10 Mayıs bugün benzin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir…