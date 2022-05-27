Haberler Yaşam Benzin fiyatı listesi güncellendi! Motorine ve benzine zam mı geldi, 27 Mayıs mazot, motorin, LPG, akaryakıt benzin fiyatları güncel liste!

Giriş Tarihi: 27.05.2022 06:36 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 06:36

Benzin fiyatı dün gece akaryakıta gelen zamla birlikte artışa geçti. Tüm dünya piyasasında brent petroldeki artış akaryakıt ve benzin fiyatları üzerinde belirleyici rol oynarken rakamların artması yeni bir zamma yol açtı. Dün gece yarısından itibaren etkili olmak üzere, motorin litre fiyatı 1 lira 38 kuruş, benzin litre fiyatı 1 lira 45 kuruş artış gösterdi. Motorine ve benzine zam mı geldi, indirim olacak mı gibi sorular da böylece yanıt buldu. İşte 27 Mayıs mazot, motorin, LPG, akaryakıt benzin fiyatları güncel fiyat listesi ve istasyonlara yansıyan rakamlar!