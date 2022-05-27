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Haberler Yaşam Benzin fiyatı listesi güncellendi! Motorine ve benzine zam mı geldi, 27 Mayıs mazot, motorin, LPG, akaryakıt benzin fiyatları güncel liste!
Giriş Tarihi: 27.05.2022 06:36 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 06:36

Benzin fiyatı listesi güncellendi! Motorine ve benzine zam mı geldi, 27 Mayıs mazot, motorin, LPG, akaryakıt benzin fiyatları güncel liste!

Benzin fiyatı dün gece akaryakıta gelen zamla birlikte artışa geçti. Tüm dünya piyasasında brent petroldeki artış akaryakıt ve benzin fiyatları üzerinde belirleyici rol oynarken rakamların artması yeni bir zamma yol açtı. Dün gece yarısından itibaren etkili olmak üzere, motorin litre fiyatı 1 lira 38 kuruş, benzin litre fiyatı 1 lira 45 kuruş artış gösterdi. Motorine ve benzine zam mı geldi, indirim olacak mı gibi sorular da böylece yanıt buldu. İşte 27 Mayıs mazot, motorin, LPG, akaryakıt benzin fiyatları güncel fiyat listesi ve istasyonlara yansıyan rakamlar!

Benzin fiyatı listesi güncellendi! Motorine ve benzine zam mı geldi, 27 Mayıs mazot, motorin, LPG, akaryakıt benzin fiyatları güncel liste!

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları Rusya Ukrayna Savaşı, dolar kurundaki artış ve bunlara bağlı olarak brent petrol fiyatlarının artışından doğrudan etkilendi. 2022 başından beri hareketli bir tablo çizen motorin fiyatları ve benzin fiyatları araç sahipleri başta olmak üzere milyonları ilgilendiriyor. Motorine ve benzine zam mı geldi sorusuyla incelenen gelişmeler, benzin zammı ile yeniden gündem konusu oldu. İşte 27 Mayıs mazot, motorin, LPG, akaryakıt benzin fiyatları güncel liste ve güncel rakamlar!

ZAM SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dün gece benzin fiyatı ve motorin fiyatlarına zam geldi. Motorinin litresi 1 lira 38 kuruş, benzinin litresi 1 lira 45 kuruş artışa geçti. İşte benzin zammı sonrası güncel rakamlar;

Benzin fiyatı listesi güncellendi! Motorine ve benzine zam mı geldi, 27 Mayıs mazot, motorin, LPG, akaryakıt benzin fiyatları güncel liste!

MOTORİNE VE BENZİNE ZAM!

26 Mayıs 2022 gecesi gelen zam kararıyla birlikte benzin, LPG, mazot, motorin fiyatlarına zam geldi. Zam sonrası rakamlar, dün gece saatlerinden itibaren pompaya yansıdı.

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Benzin fiyatı listesi güncellendi! Motorine ve benzine zam mı geldi, 27 Mayıs mazot, motorin, LPG, akaryakıt benzin fiyatları güncel liste!

BENZİN VE MOTORİN KAÇ TL? 27 MAYIS 2022

Zammın ardından İstanbul'da 22,86'ya satılan benzinin litresi 24,31'e yükseldi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 22,97'den 24,42'ye çıktı. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 22,09'dan 23,47'ye, Ankara'da 22,18'den 23,56'ya, İzmir'de 22,19'dan 23,57'ye yükseldi.

Benzin fiyatı listesi güncellendi! Motorine ve benzine zam mı geldi, 27 Mayıs mazot, motorin, LPG, akaryakıt benzin fiyatları güncel liste!

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 24.40 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23,52 TL

Benzin fiyatı listesi güncellendi! Motorine ve benzine zam mı geldi, 27 Mayıs mazot, motorin, LPG, akaryakıt benzin fiyatları güncel liste!

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 24,40 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23,53 TL

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