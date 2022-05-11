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Haberler Yaşam BENZİN MOTORİN FİYATI LİSTESİ: 11 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 11.05.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 16:50

BENZİN MOTORİN FİYATI LİSTESİ: 11 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Petrol piyasasındaki dalgalanmanın etkisiyle zam haberleri peş peşe gelirken motorin ve benzin fiyatı da gündeme taşındı. Hal böyleyken özellikle araç sahipleri "11 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle tarihi zirveleri gören petrol piyasasındaki yükseliş ülkemizde de akaryakıt fiyatları için zam demek. Peki, 11 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni ve güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN MOTORİN FİYATI LİSTESİ: 11 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Rusya Ukrayna savaşının piyasalar üzerindeki hakimiyeti sürerken Mayıs ayının ortalarına yaklaşırken benzin ve motorin fiyatı gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol varil fiyatındaki yükselişle birlikte güncel fiyat listesi merak konusu haline geldi. Durum böyleyken sahipleri "11 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 11 Mayıs 2022 yeni ve güncel akaryakıt fiyatları ile benzin motorin fiyatı zam ve indirim haberleri...

BENZİN MOTORİN FİYATI LİSTESİ: 11 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİN FİYATI SON DURUM

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzin fiyatına zam geldi. Benzinin litre fiyatı 78 kuruş arttı.

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BENZİN MOTORİN FİYATI LİSTESİ: 11 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İSTANBUL BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

Benzin: 21,12 TL

BENZİN MOTORİN FİYATI LİSTESİ: 11 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İZMİR BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 21,23 TL

BENZİN MOTORİN FİYATI LİSTESİ: 11 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ANKARA BENZİN FİYATLARI – MAYIS 2022

Ankara'da bir litre benzin fiyatı: : 21,21 TL

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