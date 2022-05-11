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Giriş Tarihi: 11.05.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 16:50

BENZİN MOTORİN FİYATI LİSTESİ: 11 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Petrol piyasasındaki dalgalanmanın etkisiyle zam haberleri peş peşe gelirken motorin ve benzin fiyatı da gündeme taşındı. Hal böyleyken özellikle araç sahipleri "11 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle tarihi zirveleri gören petrol piyasasındaki yükseliş ülkemizde de akaryakıt fiyatları için zam demek. Peki, 11 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni ve güncel akaryakıt fiyatları...