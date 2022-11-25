BENZİN İNDİRİM SON DAKİKA: 25 Kasım Benzin ve mazot fiyatı güncellendi! Güncel akaryakıt fiyatları ile bugün motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Sene başından bu yana Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle hareketli bir grafikte ilerleyen brent petrol fiyatı, geçtiğimiz günlerde benzin fiyat indirimi ile gündeme gelmişti. Peş peşe gelen indirimlerin ardından araç sahipleri tarafından akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri takip ediliyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son yaşanan değişimlerin ardından güncellendi. Benzine ve motorine indirim araç sahiplerini sevindiren bir haber oldu. Peki, akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri ile bugün benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi, indirim var mı? İşte, 25 Kasım 2022 İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt pompa fiyatları...