BENZİN İNDİRİM SON DAKİKA: 25 Kasım Benzin ve mazot fiyatı güncellendi! Güncel akaryakıt fiyatları ile bugün motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİNE MAZOTA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

15 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim gerçekleşmişti.

Ardından Benzine 17 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim geldi.

Son olarak 19 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yine benzin fiyatı için 75 kuruş indirim gerçekleşti.

24 Kasım 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 55 kuruş zam geldi. Motorin fiyatlarına ise 95 kuruş indirim yapıldı.

Bugün benzin fiyatı indirim haberi ile yeniden gündemde!