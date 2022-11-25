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Haberler Yaşam BENZİN İNDİRİM SON DAKİKA: 25 Kasım Benzin ve mazot fiyatı güncellendi! Güncel akaryakıt fiyatları ile bugün motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 25.11.2022 07:05 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 07:05

BENZİN İNDİRİM SON DAKİKA: 25 Kasım Benzin ve mazot fiyatı güncellendi! Güncel akaryakıt fiyatları ile bugün motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Sene başından bu yana Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle hareketli bir grafikte ilerleyen brent petrol fiyatı, geçtiğimiz günlerde benzin fiyat indirimi ile gündeme gelmişti. Peş peşe gelen indirimlerin ardından araç sahipleri tarafından akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri takip ediliyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son yaşanan değişimlerin ardından güncellendi. Benzine ve motorine indirim araç sahiplerini sevindiren bir haber oldu. Peki, akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri ile bugün benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi, indirim var mı? İşte, 25 Kasım 2022 İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt pompa fiyatları...

BENZİN İNDİRİM SON DAKİKA: 25 Kasım Benzin ve mazot fiyatı güncellendi! Güncel akaryakıt fiyatları ile bugün motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri ile takip ediliyor. Son dönemde düşüş yaşayan brent petrolün ardından peş peşe gelen benzine motorine indirim araç sahiplerini sevindirdi. Hemen ardınan mazot ve benzin fiyatı yeniden güncellendi. Hareketli seyreden grafiğin ardınan yılbaşından bu yana mazota, benzine zam geldi mi, indirim var mı soruları yanıt arıyor. Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bütün illerde sorgulanmaya başladı. Peki, 25 Kasım bugün motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, benzin, LPG ve mazot fiyatı güncel...

BENZİN İNDİRİM SON DAKİKA: 25 Kasım Benzin ve mazot fiyatı güncellendi! Güncel akaryakıt fiyatları ile bugün motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM!

25 Kasım bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 46 kuruş düştü. İndirimlerin ardından benzinin litresi 20 TL seviyesine geriledi.

İşte, güncel rakamlar...

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BENZİN İNDİRİM SON DAKİKA: 25 Kasım Benzin ve mazot fiyatı güncellendi! Güncel akaryakıt fiyatları ile bugün motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİNE MAZOTA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

15 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim gerçekleşmişti.

Ardından Benzine 17 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim geldi.

Son olarak 19 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yine benzin fiyatı için 75 kuruş indirim gerçekleşti.

24 Kasım 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 55 kuruş zam geldi. Motorin fiyatlarına ise 95 kuruş indirim yapıldı.

Bugün benzin fiyatı indirim haberi ile yeniden gündemde!

BENZİN İNDİRİM SON DAKİKA: 25 Kasım Benzin ve mazot fiyatı güncellendi! Güncel akaryakıt fiyatları ile bugün motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 25 Kasım 2022 Cuma günü için sorgulanıyor. İşte; İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncel listesi…

İşte güncel benzin, motorin, akaryakıt fiyatları...

BENZİN İNDİRİM SON DAKİKA: 25 Kasım Benzin ve mazot fiyatı güncellendi! Güncel akaryakıt fiyatları ile bugün motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ANKARA

Motorin fiyatı: 23,98 TL

Benzin fiyatı: 20,31 TL

LPG fiyatı: 10,79 TL

İZMİR

Motorin fiyatı: 24,01 TL

Benzin fiyatı: 20,32 TL

LPG fiyatı: 10,54 TL

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