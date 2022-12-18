Haberler Yaşam Benzin ve motorin fiyatları güncel liste: 18 Aralık 2022 bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, indirim veya zam geldi mi?

Giriş Tarihi: 18.12.2022 07:27 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 07:29

Benzin ve motorin fiyatları güncel liste: 18 Aralık 2022 bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, indirim veya zam geldi mi?

Güncel akaryakıt fiyatları, özellikle benzin fiyatları ile mazotun litre fiyatı için geçerli olan indirim ve zam gelişmeleriyle gündem konusu oluyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu iniş ve çıkışlar brent petrol fiyatlarına bağlı olarak şekilleniyor. Bu noktada pek çok vatandaş 18 Aralık 2022 bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, mazotun ve benzinin litresi kaç TL gibi sorulara yanıt arıyor. Ayrıca akaryakıta, mazota ve benzine indirim veya zam geldi mi sorusu gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. İşte son zam haberleri ışığında benzin fiyatları ve motorin fiyatları güncel liste…