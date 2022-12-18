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Haberler Yaşam Benzin ve motorin fiyatları güncel liste: 18 Aralık 2022 bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, indirim veya zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 18.12.2022 07:27 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 07:29

Benzin ve motorin fiyatları güncel liste: 18 Aralık 2022 bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, indirim veya zam geldi mi?

Güncel akaryakıt fiyatları, özellikle benzin fiyatları ile mazotun litre fiyatı için geçerli olan indirim ve zam gelişmeleriyle gündem konusu oluyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu iniş ve çıkışlar brent petrol fiyatlarına bağlı olarak şekilleniyor. Bu noktada pek çok vatandaş 18 Aralık 2022 bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, mazotun ve benzinin litresi kaç TL gibi sorulara yanıt arıyor. Ayrıca akaryakıta, mazota ve benzine indirim veya zam geldi mi sorusu gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. İşte son zam haberleri ışığında benzin fiyatları ve motorin fiyatları güncel liste…

Benzin ve motorin fiyatları güncel liste: 18 Aralık 2022 bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, indirim veya zam geldi mi?

Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ve artışa bağlı olarak, 2022 yılı boyunca akaryakıt fiyatları hızla iniş çıkış hareketliliği yaşadı. Brent petrol piyasasındaki hareketlilik dolayısıyla motorin fiyatı da benzin fiyatı da inişli çıkışlı bir seyir izledi. Dolayısıyla araç sahipleri güncel durumu öğrenmek adına bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, benzinin litresi kaç TL, mazota indirim veya zam geldi mi gibi sorularla araştırma yapmaya başladı. İşte güncel durum ışığında benzin ve mazot fiyatları ve motorinin litre fiyatı…

Benzin ve motorin fiyatları güncel liste: 18 Aralık 2022 bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, indirim veya zam geldi mi?

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ İLE GÜNDEMDE!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri ve brent petrol piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

Peş peşe uygulanan akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri sonrası güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı belli oldu.

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM GELDİ!

Petrol fiyatlarının hafta içinde yeniden yükselişe geçmesiyle beraber benzin ve motorin fiyatlarına zam haberleri peş peşe geldi.

16 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 7 kuruş zam gelmişti.

17 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1 lira 70 kuruş zam uygulandı.

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 23 lirayı geçti.

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Benzin ve motorin fiyatları güncel liste: 18 Aralık 2022 bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, indirim veya zam geldi mi?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İLE BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL OLDU?

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 18 Aralık 2022 Pazar günü için sorgulanıyor. İşte; 18 Aralık 2022 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorin fiyatları güncel liste: 18 Aralık 2022 bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, indirim veya zam geldi mi?

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI – 18 ARALIK 2022

Motorin fiyatı: 23,08 TL

Benzin fiyatı: 18,70 TL

LPG fiyatı: 10,58 TL

Benzin ve motorin fiyatları güncel liste: 18 Aralık 2022 bugün LPG, motorin, mazot, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL, indirim veya zam geldi mi?

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI – 18 ARALIK 2022

Motorin fiyatı: 22,98 TL

Benzin fiyatı: 18,71 TL

LPG fiyatı: 10,83 TL

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