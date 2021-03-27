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Haberler Yaşam Berat Kandili duası ve ibadetleri: Berat Kandili’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?

duası ve ibadetleri: Berat Kandili’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Üç aylardan Şaban ayının 14. gününü 15. Gününe bağlayan gecede idrak edilen Berat kandilini ibadet ve dualarla geçirmek isteyenler duası ve ibadetleri ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağının müjdelendiği, bu önemli ve anlamlı geceye ilişkin araştırılan Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detayları.

Giriş Tarihi: 27.03.2021 07:32 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 07:33
Berat Kandili’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte Berat Kandili duası ve ibadetleri

Bir Berat gecesine daha sağlıklı ve huzurlu şekilde erişmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Yüce Allah'ın, ilahi rahmetini bol bol indirdiği, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadara açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet ettiği bu önemli ev anlamlı geceyi dua ve ibadetlerle geçirmek isteyenler duası ve ibadetleri ile ilgili olarak Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER NELERDİR?

Berat Kandili duası ve İslam dünyası için oldukça önemli olan bu gecede yapılabilecek ibadetlere ilişkin detaylar şöyle;

Berat Kandili’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte Berat Kandili duası ve ibadetleri

BERAT KANDİLİ DUASI

Hz. Peygamber şöyle buyurur:

"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim" (İbn Mâce, Sünen, "İkâmetü's-salât", 191.)

İşte bu gece yapılacak olan ibadetler;

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Berat Kandili’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte Berat Kandili duası ve ibadetleri

KANDİL GECESİ YAPILMASI TAVSİYE EDİLEN İBADETLER

  1. İstiğfar:
  2. Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)
  3. Fatiha-i Şerife
  4. Ayet'ül-Kürsî
  5. Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)
  6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn ... dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)
  7. İhlas-ı Şerif
  8. Felak Sûresi
  9. Nâs Sûresi
  10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.
  11. Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.
Berat Kandili’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte Berat Kandili duası ve ibadetleri

100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir.

Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ata tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder.

Berat Kandili’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte Berat Kandili duası ve ibadetleri

Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.

BERAT KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

  • Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
  • Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
  • Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
  • 4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

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