Bergen’in katili Halis Serbest kimdir, hapiste mi, şimdi ne yapıyor? İşte şarkıcı Bergen’in katili Halis Serbest’in son hali!

BERGEN'İN KATİLİ HALİS SERBEST KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

Bergen işi için gittiği Adana'da, Halis Serbest ile tanıştı. İkili kısa süre içinde aşk yaşamaya başladı ve 1982 yılında evlendi.

Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen'e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyledi ve Bergen bu isteği kabul etti.

Ancak Bergen, yeniden sahnelere dönmek istedi ve bu isteğin ardından Halis Serbest, Bergen'den boşanmak istediğini belirtti.

Bergen'in sahnelere dönmesinin ardından 1982 yılında İzmir'de sahne aldığı esnada, eşi Halis Serbest'in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı ve şarkıcı bu olay sonucunda iki gözünü kaybetti.

Vücudunun büyük bir bölümü zarar gören Bergen'in sol gözü, daha sonra görme yetisini yeniden kazandı.

Sağ gözü ve yüzünün yaralarını gizlemek isteyen Bergen, saçlarını hep sağ gözünün üzerine doğru kapattı ya da sürekli gözlük kullandı.