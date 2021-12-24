Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bergen’in katili Halis Serbest kimdir, hapiste mi, şimdi ne yapıyor? İşte şarkıcı Bergen’in katili Halis Serbest’in son hali!
Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 11:13

Bergen’in katili Halis Serbest kimdir, hapiste mi, şimdi ne yapıyor? İşte şarkıcı Bergen’in katili Halis Serbest’in son hali!

Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatacak olan film 2022 yılının Şubat ayında vizyona girecek. Filmle ilgili gelişmelerin gündeme gelmesiyle birlikte pek çok kişi Şarkıcı Bergen hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda, Bergen'in katili Halis Serbest kimdir, hapiste mi, öldü mü, yaşıyor mu ve şimdi ne yapıyor sorusu da gündeme geliyor. İşte şarkıcı Bergen'in katili Halis Serbest'in son hali ve merak edilenlerin yanıtı.

Bergen’in katili Halis Serbest hapiste mi, öldü mü, şimdi ne yapıyor? İşte şarkıcı Bergen’in katili Halis Serbest’in son hali!

Bergen filminin vizyon tarihi ve detaylarının paylaşılması üzerine pek çok kişi şarkıcı Bergen'in hayat hikayesi ve ölümüyle ilgili detayları araştırıyor. Bu araştırmalar arasında Bergen'in katili Halis Serbest kimdir, hapiste mi, öldü mü, şimdi ne yapıyor, yaşıyor mu gibi sorular da yanıt arıyor. Eşi tarafından yüzüne kezzap atılarak ağır yaralanan, daha sonra aynı kişi tarafından öldürülen ünlü şarkıcının hüzün dolu hayatına ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte şarkıcı Bergen'in katili Halis Serbest'in son hali.

Bergen’in katili Halis Serbest hapiste mi, öldü mü, şimdi ne yapıyor? İşte şarkıcı Bergen’in katili Halis Serbest’in son hali!

BERGEN'İN KATİLİ HALİS SERBEST KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

Bergen işi için gittiği Adana'da, Halis Serbest ile tanıştı. İkili kısa süre içinde aşk yaşamaya başladı ve 1982 yılında evlendi.

Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen'e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyledi ve Bergen bu isteği kabul etti.

Ancak Bergen, yeniden sahnelere dönmek istedi ve bu isteğin ardından Halis Serbest, Bergen'den boşanmak istediğini belirtti.

Bergen'in sahnelere dönmesinin ardından 1982 yılında İzmir'de sahne aldığı esnada, eşi Halis Serbest'in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı ve şarkıcı bu olay sonucunda iki gözünü kaybetti.

Vücudunun büyük bir bölümü zarar gören Bergen'in sol gözü, daha sonra görme yetisini yeniden kazandı.

Sağ gözü ve yüzünün yaralarını gizlemek isteyen Bergen, saçlarını hep sağ gözünün üzerine doğru kapattı ya da sürekli gözlük kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bergen’in katili Halis Serbest hapiste mi, öldü mü, şimdi ne yapıyor? İşte şarkıcı Bergen’in katili Halis Serbest’in son hali!

BERGEN NASIL ÖLDÜ?

Halis Serbest, bu olayın ardından iki ay boyunca firari olarak yaşadı ve daha sonra yakalanarak cezaevine girdi. Bergen 1895 yılında tedavi olarak yeniden sahnelere dönerken, albümün tanıtım turnesi için gittiği Adana Pozantı'da 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak, 30 yaşında öldürüldü.

Bergen’in katili Halis Serbest hapiste mi, öldü mü, şimdi ne yapıyor? İşte şarkıcı Bergen’in katili Halis Serbest’in son hali!

HALİS SERBEST ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Halis Serbest'in Adana'da tekstil işi ile uğraştığı biliniyor. Halis Serbest, şimdi Adana'da serbest meslek sahibi. İkinci eşinden olan dört çocuğuyla birlikte yaşıyor.

SON DAKİKA