Berna Keklikler kimdir? Survivor 2022 Gönüllüler Berna Keklikler kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Survivor 2022 All Star Gönüllüler kadrosunda yer alan Berna Keklikler hayatı araştırılıyor. TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor 2022 yarışmacılarını açıkladı. Bu seneki şampiyonluk için yarışacak isimlerden biride Berna Keklikler oldu. Peki, Berna Keklikler kimdir? Survivor Berna yaşında, nereli? İşte detaylar;