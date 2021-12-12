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Giriş Tarihi: 12.12.2021 13:30 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 13:30

Berna Keklikler kimdir? Survivor 2022 Gönüllüler Berna Keklikler kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2022 geri sayımı sürerken yarışmacılardan Berna Keklikler hayatı merak ediliyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star gönülüler kadrosunda bu yıl, şampiyonluk yaşamak isteyen Berna Keklikler yer alacak. Yarışmanın hayranları Berna Keklikler kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Berna Keklikler kimdir? İşte Berna Keklikler hayatı

Berna Keklikler kimdir? Survivor 2022 Gönüllüler Berna Keklikler kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Survivor 2022 All Star Gönüllüler kadrosunda yer alan Berna Keklikler hayatı araştırılıyor. TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor 2022 yarışmacılarını açıkladı. Bu seneki şampiyonluk için yarışacak isimlerden biride Berna Keklikler oldu. Peki, Berna Keklikler kimdir? Survivor Berna yaşında, nereli? İşte detaylar;

Berna Keklikler kimdir? Survivor 2022 Gönüllüler Berna Keklikler kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

Almanya doğumlu olan Berna Keklikler, İstanbul'da kardeşiyle yaşamakta. Ekonomi eğitimi alan Berna Keklikler, Almanya'da katıldığı güzellik yarışması, Miss Turkuaz Germany'iyi kazandı. Fıtness, crunch ve yüzme sporlarıyla ilgilenmekte olan Berna Keklikler, oyunculuk ve modellik ile uğraşıyor.

2016'nın Eylül ayında TV8'de başlayan Göz6 programına katılarak Survivor hedefi için ilk adımını atan Berna Keklikler, Göz6 evinde finale çıkarak, Kızlar Takımı'nın şampiyonu oldu ve Survivor 2017'ye katılma hakkını kazanmıştı.

Berna Kekklikler, başta bale, buz pateni, yüzme, veleybol olmak üzere pek çok spor dalı ile ilgilendiğini ve haftanın her günü mutlaka spor yaptığını dile getiriyor.

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Berna Keklikler kimdir? Survivor 2022 Gönüllüler Berna Keklikler kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

KISACA BERNA KEKLİKLER

Adı Soyadı: Berna Keklikler

Yaşı: 25 Şubat 1989 doğumlu

Burcu: Balık Burcu

Boyu: 1.76 cm

Kilo: 61 kg

Göz Rengi: Siyah

Saç Rengi: Kahverengi

Mesleği: Model

Memleketi: Almanya

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