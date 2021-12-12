Berna Keklikler kimdir? Survivor 2022 Gönüllüler Berna Keklikler kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2022 geri sayımı sürerken yarışmacılardan Berna Keklikler hayatı merak ediliyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star gönülüler kadrosunda bu yıl, şampiyonluk yaşamak isteyen Berna Keklikler yer alacak. Yarışmanın hayranları Berna Keklikler kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Berna Keklikler kimdir? İşte Berna Keklikler hayatı…