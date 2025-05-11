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Giriş Tarihi: 11.05.2025 12:14 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 12:14

Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy Kimdir, Ne İş Yapıyor? İşte Gürkan Aksoy’un yönetim listesindeki isimler

Beşiktaş başkan adayı Gürkan Aksoy, bugün yapılacak olan başkanlık seçiminde halihazırda başkan olan Serdal Adalı ile yarışacak. Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Gürkan Aksoy, seçim öncesi ekibini tanıttı. Peki, Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy Kimdir, Ne İş Yapıyor? İşte Gürkan Aksoy'un yönetim listesindeki isimler

Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy Kimdir, Ne İş Yapıyor? İşte Gürkan Aksoy’un yönetim listesindeki isimler

Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy'un hayatı merak ediliyor. Bilindiği üzere Gürkan Aksoy bugün yapılacak seçimler öncesinde başkan adaylığını açıklamış ve yönetim kurulunu tanıtmıştı. Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışacak. Peki, Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy Kimdir, Ne İş Yapıyor? İşte Gürkan Aksoy'un yönetim listesindeki isimler

Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy Kimdir, Ne İş Yapıyor? İşte Gürkan Aksoy’un yönetim listesindeki isimler

GÜRKAN AKSOY KİMDİR?

Beşiktaş başkan adayı Gürkan Aksoy, 1971 doğumlu İstanbullu bir iş insanı ve finans uzmanıdır. Uzun yıllardır Beşiktaş taraftarı ve kulüp üyesidir. Finans, gayrimenkul, yenilenebilir enerji, teknoloji girişimleri ve lojistik sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 2025'te başkanlık için adaylığını açıklamış ve 250 imzayı Divan Kurulu'na sunmuştur.

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Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy Kimdir, Ne İş Yapıyor? İşte Gürkan Aksoy’un yönetim listesindeki isimler

Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Asil

- Levent Önkol

- Işık Dumrul

- Tolga Bal

- İsmail Tatlılık

- Feridun Özgiden

- Ali Kızıltaş

- Cem Şendur

- Safiye Taylan

- Bülent Erunsal

- Çetin Yıldırım

Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy Kimdir, Ne İş Yapıyor? İşte Gürkan Aksoy’un yönetim listesindeki isimler

Yedek

- Eralp Elmasdiken

- Çağıl Geylan

- Nihan Tüfekcioğlu

- Nurettin Yılgın

- Sururi Kerem Güzeldoğu