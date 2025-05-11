Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy'un hayatı merak ediliyor. Bilindiği üzere Gürkan Aksoy bugün yapılacak seçimler öncesinde başkan adaylığını açıklamış ve yönetim kurulunu tanıtmıştı. Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışacak. Peki, Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy Kimdir, Ne İş Yapıyor? İşte Gürkan Aksoy'un yönetim listesindeki isimler