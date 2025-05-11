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Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy Kimdir, Ne İş Yapıyor? İşte Gürkan Aksoy’un yönetim listesindeki isimler
Giriş Tarihi: 11.05.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
12:14
Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy Kimdir, Ne İş Yapıyor? İşte Gürkan Aksoy’un yönetim listesindeki isimler
Beşiktaş başkan adayı Gürkan Aksoy, bugün yapılacak olan başkanlık seçiminde halihazırda başkan olan Serdal Adalı ile yarışacak. Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Gürkan Aksoy, seçim öncesi ekibini tanıttı. Peki, Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy Kimdir, Ne İş Yapıyor? İşte Gürkan Aksoy'un yönetim listesindeki isimler