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Beşiktaş'ta isale hattı patladı! İSKİ ve İBB geç kaldı diyerek isyan etti!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
11:44
Beşiktaş Ortaköy'de gece saatlerinde ana isale hattı patladı. Su borusunun patlaması nedeniyle yolda göçük oluşurken tonlarca su yakındaki iş yerlerine doldu. Dükkanı su basan bir vatandaş, "Biz İSKİ'yi büyükşehir belediyeyi, itfaiyeyi aradık. Geç kalındı, iki saat gelmelerini bekledik. Biz içeriyi kendi çabalarımızla temizlemeye çalıştık ama yeterli olmadı. Büyük bir zararımız var" diyerek isyan etti…