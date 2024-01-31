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Haberler Yaşam Beşiktaş'ta isale hattı patladı! İSKİ ve İBB geç kaldı diyerek isyan etti!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 11:44

Beşiktaş'ta isale hattı patladı! İSKİ ve İBB geç kaldı diyerek isyan etti!

Beşiktaş Ortaköy'de gece saatlerinde ana isale hattı patladı. Su borusunun patlaması nedeniyle yolda göçük oluşurken tonlarca su yakındaki iş yerlerine doldu. Dükkanı su basan bir vatandaş, "Biz İSKİ'yi büyükşehir belediyeyi, itfaiyeyi aradık. Geç kalındı, iki saat gelmelerini bekledik. Biz içeriyi kendi çabalarımızla temizlemeye çalıştık ama yeterli olmadı. Büyük bir zararımız var" diyerek isyan etti…

DHA
Beşiktaş’ta isale hattı patladı! İSKİ ve İBB geç kaldı diyerek isyan etti!

Ortaköy'de saat 03.00 sıralarında ana isale hattı patladı. Su borusunun patlaması nedeniyle yolda göçük meydana geldi. Yola akan tonlarca su, çevredeki iş yerlerine doldu.

Beşiktaş’ta isale hattı patladı! İSKİ ve İBB geç kaldı diyerek isyan etti!

İhbar edilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri Muallim Naci Caddesi'nde çalışma başlattı. Çalışmalar nedeniyle trafik Beşiktaş istikametine geçici olarak durduruldu.

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Beşiktaş’ta isale hattı patladı! İSKİ ve İBB geç kaldı diyerek isyan etti!

3 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ
Yaşanan patlama nedeniyle 3 iş yerinde hasar oluştu. Esnaf, sabah dükkanına gelerek temizlik yaptı. Zarar gören malzemelerini temizledi. Dükkanı su basan iş yerinin sahibi Ercan Erdoğan "Gece saat 2.30'da ani bir patlama sesi geldi. Su sıkıştı patlama sesi geldi ve 2 metre yükseldi. O anda trafik yoktu. Gece olduğu için sakindi.

Beşiktaş’ta isale hattı patladı! İSKİ ve İBB geç kaldı diyerek isyan etti!

Camları patlattı. Su, masalara ve mutfağa doldu. Buralar perişan oldu. Kaldırım taşlarına kadar içeriye girdi. Şuna şükrediyoruz ki o anda müşteri yoktu.

Beşiktaş’ta isale hattı patladı! İSKİ ve İBB geç kaldı diyerek isyan etti!

Biz İSKİ'yi büyükşehir belediyeyi, itfaiyeyi aradık. Geç kalındı, iki saat gelmelerini bekledik. Biz içeriyi kendi çabalarımızla temizlemeye çalıştık ama yeterli olmadı. Büyük bir zararımız var" dedi.

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