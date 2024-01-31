Beşiktaş'ta ana isale hattı patladı, hayat felç oldu | Video
Beşiktaş Ortaköy'de gece saatlerinde ana isale hattı patladı. Bu gelişme üzerine Muallim Naci Caddesi, Beşiktaş istikametine geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Beşiktaş Ortaköy'de saat 03.00 sıralarında Muallim Naci Caddesi üzerinde ana isale hattı patladı. Belediye ekipleri bunun üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar nedeniyle trafik Beşiktaş istikametine geçici olarak durduruldu. Su borusunun patlaması nedeniyle bazı iş yerlerine su ve kum ile doldu. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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