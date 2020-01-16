'Beyaz gelinliğini' giyen Akdamar Adası ziyaretçileri büyülüyor

"Turizmdeki canlılık kente önemli katkı sağlıyor"

Kültür ve Turizm İl Müdür Muzaffer Aktuğ, yaptığı açıklamada, Akdamar Adası'nın hem bölgenin hem de ilin en önemli turizm mekanlarından biri olduğunu söyledi.