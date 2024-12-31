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Beyazıt Öztürk duyurdu! Beyaz Show ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, sürpriz karar!
Giriş Tarihi: 31.12.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
23:04
Beyazıt Öztürk duyurdu! Beyaz Show ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, sürpriz karar!
Beyaz Show'un özlenen ekranlara dönüşü için heyecan dorukta. Beyazıt Öztürk, yaptığı açıklamayla yıllardır merakla beklenen program hakkında sürpriz bir gelişmeyi duyurdu. Peki, Beyaz Show hangi tarihte başlayacak? İşte, detaylar...