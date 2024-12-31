Beyazıt Öztürk duyurdu! Beyaz Show ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, sürpriz karar!

Türk televizyonlarının unutulmaz eğlence programı Beyaz Show'dan beklenen haber geldi! Beyazıt Öztürk, programın yayın tarihiyle ilgili önemli bir duyuru yaparken, izleyicileri şaşırtacak bir kararın da sinyalini verdi. Peki, Beyaz Show ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, Beyaz Show'un yeni sezonuyla ilgili merak edilenler...