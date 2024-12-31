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Haberler Yaşam Beyazıt Öztürk duyurdu! Beyaz Show ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, sürpriz karar!
Giriş Tarihi: 31.12.2024 23:00 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 23:04

Beyazıt Öztürk duyurdu! Beyaz Show ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, sürpriz karar!

Beyaz Show'un özlenen ekranlara dönüşü için heyecan dorukta. Beyazıt Öztürk, yaptığı açıklamayla yıllardır merakla beklenen program hakkında sürpriz bir gelişmeyi duyurdu. Peki, Beyaz Show hangi tarihte başlayacak? İşte, detaylar...

Beyazıt Öztürk duyurdu! Beyaz Show ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, sürpriz karar!

Türk televizyonlarının unutulmaz eğlence programı Beyaz Show'dan beklenen haber geldi! Beyazıt Öztürk, programın yayın tarihiyle ilgili önemli bir duyuru yaparken, izleyicileri şaşırtacak bir kararın da sinyalini verdi. Peki, Beyaz Show ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, Beyaz Show'un yeni sezonuyla ilgili merak edilenler...

Beyazıt Öztürk duyurdu! Beyaz Show ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, sürpriz karar!

BEYAZIT ÖZTÜRK DUYURDU!

O Ses Yılbaşı programında jüri üyesi olan Beyazıt Öztürk "Beyaz Show" tarihini duyurdu!

İşte, Beyaz Show'un yayın tarihi;

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Beyazıt Öztürk duyurdu! Beyaz Show ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, sürpriz karar!

BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Beyaz Show'u yeniden yapıp yapmayacağı sorusunu yanıtlayan Beyazıt Öztürk "Beyaz Show'un 2025'te geri döneceği müjdesini" verdi.

Beyazıt Öztürk duyurdu! Beyaz Show ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, sürpriz karar!

BEYAZ SHOW YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beyaz Show yeni yılda TV8 ekranlarında yayında olacak.

Beyazıt Öztürk duyurdu! Beyaz Show ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, sürpriz karar!
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