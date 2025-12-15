Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 15.12.2025 10:51 Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 10:53

Beyoğlu'nda akılalmaz kapkaç planı! Sinyalden konumları tespit edilmesin diye...

İstanbul Beyoğlu'nda akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 29 yaşındaki İrfan Y., arkasından yaklaşan 4 şüpheli tarafından kapkaça uğradı. Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, olayı gerçekleştirdikten sonra sinyal tespitini engellemek için İrfan Y.'ye ait cep telefonunu alüminyum folyoya sardıkları öğrenildi.

DHA
Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde 6 Nisan Pazar günü saat 03.00 sıralarında yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde yolda yürüyen İrfan Y.'nin arkasından 4 şüpheli yaklaştı.

EMNİYETE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Bir süre sonra 4 şüpheliden biri, İrfan Y.'nin elindeki cep telefonunu kapkaç yaparak çaldı. Olayın ardından koşarak kaçan şüpheliler, sokaklara dağılarak izlerini kaybettirdi. Peşinden koşan ancak şüphelileri yakalayamayan İrfan Y., emniyete giderek şikayetçi oldu.

4 ŞÜPHELİ ADRESLERİNDE YAKALANDI

Şikayetin ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin metroya binerek Gaziosmanpaşa ve Tuzla'ya gittiği belirlendi.

Devam eden çalışmalarda kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli adreslerinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra emniyete götürüldü.

SİNYALDEN KONUMLARI TESPİT EDİLMESİN DİYE...

Adreslerde arama yapan polis ekipleri, şüphelilerin çaldığı cep telefonunu alüminyum folyoya sarılı halde buldu.

Polis ifadesine başvurduğu şüphelilerden, olayı gerçekleştirdikten sonra, sinyal tespitinin ardından konumlarının bulunmaması için cep telefonunu alüminyum folyoya sardıklarını öğrendi.

Diğer yandan polisin ele geçirdiği cep telefonunun, sahibi İrfan Y.'ye teslim edildiği öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Emniyette işlemlerinin tamamlan Muhammed Emir A. (18), A.T. (17), B.T. (17) ve K.G. (17) adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.