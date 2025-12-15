Haberler
Yaşam
Beyoğlu'nda akılalmaz kapkaç planı! Sinyalden konumları tespit edilmesin diye...
Giriş Tarihi: 15.12.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 10:53
Beyoğlu'nda akılalmaz kapkaç planı! Sinyalden konumları tespit edilmesin diye...
İstanbul Beyoğlu'nda akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 29 yaşındaki İrfan Y., arkasından yaklaşan 4 şüpheli tarafından kapkaça uğradı. Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, olayı gerçekleştirdikten sonra sinyal tespitini engellemek için İrfan Y.'ye ait cep telefonunu alüminyum folyoya sardıkları öğrenildi.