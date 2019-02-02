Bıçak zoruyla tecavüze kalkıştı, yarı çıplak kaçtığı ormanda bir çukurda yakalandı

Bunun üzerine dakikalar içinde olay yerine gelen 5 ayrı polis ekibi, görgü tanıklarının da yardımıyla R.G.'nin girdiği ormanlık arazide arama çalışmasına başladı. Kaya mezarlarının bulunduğu alanda yapılan aramada R.G. saklandığı çalılar arasındaki çukurda polis ekipleri tarafından fark edilerek yakalandı.