Bıçak zoruyla tecavüze kalkıştı, yarı çıplak kaçtığı ormanda bir çukurda yakalandı
Bıçak zoruyla tecavüze kalkıştı, yarı çıplak kaçtığı ormanda bir çukurda yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, masaj salonunda çalışan şahıs kapıyı zorlayarak girdiği evde, yalnız yaşayan T.İ.'ye bıçak zoruyla tecavüz girişiminde bulundu. Boğuşma sırasında elinden yaralanan T.İ.'nin yardım çığlıkları üzerine yarı çıplak vaziyette evden kaçan şahıs saklandığı dağlık arazide, polis tarafından yakalandı. İşte yakalama anına ait görüntüler...
Giriş Tarihi: 02.02.2019 16:59 Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 17:00