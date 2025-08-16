Bifet’te domuz eti skandalı! Tepkiler büyüyor: Bu kaçıncı rezalet: Bütün yaptırımlar uygulanmalı

Haberler
SON DAKİKA |Tarım ve Orman Bakanlığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini yayınladı. Halkın sağlığını tehlikeye atan gıda teröristlerinin yayınlandığı listede daha önce de vatandaşa domuz eti yediren bir firma var. Bifet markasıyla satış yapan firma daha önce salamlarında domuz eti kullanmıştı. Şimdi de sucuklarına domuz karıştırdı. Firmanın sahibi olan İlko Köse, 2019'daki denetimlerde de yakayı ele vermiş ürünlerinde domuz eti çıkmıştı. Yaşananların ardından açıklamalarda bulunan TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Mücahit Saraçlı, bu tip olayların önüne geçmek için bütün hukuki yaptırımların uygulanması gerektiğini belirtti.