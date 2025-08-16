Bifet’te domuz eti skandalı! Tepkiler büyüyor: Bu kaçıncı rezalet: Bütün yaptırımlar uygulanmalı

KAMU SUÇU İŞLENİYOR

İnsan sağlığına tamamen ters. Burada bir kamu suçu işleniyor. Aynı şirketin salam dediğimiz ürünlerinde domuz tespit edilmişti. Şimdi de sucuk olarak sundukları ürünlerde domuz ürünü tespit edildi.

Aynı şahsın, aynı şirket sahibinin farklı markalarla piyasaya sürdüğü ürünlerde maalesef domuz eti tespit edildi.

Bir çok cezalar, para cezasına çevrilerek ertelenmekte. Burada ertelemenin tamamen kaldırılması, hukuki olarak cezai şart olarak uygulanacak olan bütün yaptırımların uygulanması mutlak suretle şart.

AKILALMAZ HİLEYİ SABAH.COM.TR ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Ürününde domuz eti tespit edilen Bifet'in sahibi İlko Köse ise tam bir gıda teröristi çıktı! Köse'nin akılalmaz hilesine, geçtiğimiz günlerde sabah.com.tr ulaşmıştı. Öyle ki Bifet'in sahibi İlko Köse'nin daha önce de farklı markalar üzerinden yine aynı skandalı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.