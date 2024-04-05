Bihter Yalçınsoy’u vahşice katletmişti: Cani koca Rahman Yalçınsoy’a bir dava daha!

HANEYE TECAVÜZDEN 6 YIL HAPSİ İSTENDİ

Cinayetten önce kapıyı tekmeleyerek eve zorla giren Rahman Yalçınsoy hakkında 4 aydan 3 yıla kadar 'mala zarar verme ve 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 6 yıla kadar hapsi istendi. Rahman Yalçınsoy'un yargılaması Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.