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Bihter Yalçınsoy’u vahşice katletmişti: Cani koca Rahman Yalçınsoy’a bir dava daha!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
08:38
İzmir'de Bihter Yalçınsoy, boşanma aşamasındaki eşi Rahman Yalçınsoy'un silahlı saldırısı sonrası hayatını kaybetti. 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Rahman Yalçınsoy'a bir dava daha açılmasına karar verildi. Cinayetten önce kapıyı tekmeleyerek eve zorla giren cani kocanın mala zarar verme ve 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan 6 yıl hapsi istendi.