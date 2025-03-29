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Haberler Yaşam Bilecik bayram namazı saati! 2025 Bilecik'te bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 12:51 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 12:51

Bilecik bayram namazı saati! 2025 Bilecik'te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart Pazar günü kutlanacak. Allah'a yaklaşmak ve rızasını kazanmak amacıyla gerçekleştirilen kurban ibadeti, bu mübarek günde yoğun bir şekilde yerine getirilecek. Bayramda, dayanışma, birlik ve kardeşlik ön plana çıkarken, sabah namazından sonra camilerde cemaatle birlikte bayram namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazan Bayramı namazı saatlerini açıkladı. Peki, Bilecik'te bayram namazı saati kaçta olacak? İşte, Bilecik bayram namazı vakti…

Bilecik bayram namazı saati! 2025 Bilecik’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bilecik bayram namazı saati araştırılmaya başlandı. 30 Mayıs Pazar günü idrak edilecek Ramazan Bayramı için Müslümanlar hazırlıklarını tamamladı. Bayramda ibadetlerini yerine getirmek isteyenler, bayram namazı saati hakkında bilgi arayışına girdi. Peki, Bilecik'te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bilecik bayram namazı saati! 2025 Bilecik’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BİLECİK BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025 SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı birinci günü 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. İslam alemi bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak.

İl il namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre, Bilecik bayram namazı saati 07.18 olarak belirlendi

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Bilecik bayram namazı saati! 2025 Bilecik’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KADINLAR BAYRAM NAMAZI İLE YÜKÜMLÜ MÜDÜR?

İslâm âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkândî, Tuhfe, 1/161,165; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/167, 229; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 1/546). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, ʽÎdeyn, 15, 19, 21 [974, 979, 981]; el-Hac, 81 [1652]; Müslim, Salâtü'l-ʽîdeyn, 1-3, 10-12 [884-885, 890]). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması hâlinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

Bilecik bayram namazı saati! 2025 Bilecik’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken en özel günlerden biri olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayram sabahı Müslüman alemi birlik ve beraberlik içinde bayram namazını kılacak.

Bayram namazının farz olup olmadığı ise gündemde yerini aldı. Erkeklere işrak vaktinde, iki rekat bayram namazı kılmak vaciptir.

Bilecik bayram namazı saati! 2025 Bilecik’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

29 Mart Cumartesi, Ramazan ayının son günü ve Ramazan Bayramı'nın arefe günü olacak. 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.