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Bilim insanları duyurdu: Bu besini yiyenin damarları baştan aşağı yenileniyor, kalbi 20 yıl gençleştiriyor…
Giriş Tarihi: 13.04.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
16:16
Bilim insanları duyurdu: Bu besini yiyenin damarları baştan aşağı yenileniyor, kalbi 20 yıl gençleştiriyor…
CDC Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan bir araştırma çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, birçok yetişkinin gerçek yaşlarından yedi yaş daha büyük bir "kalp yaşı" olduğu keşfedildi. Kalbi gençleştirmek için ise uzmanlar şiddetle o besini öneriyor…