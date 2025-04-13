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Haberler Yaşam Bilim insanları duyurdu: Bu besini yiyenin damarları baştan aşağı yenileniyor, kalbi 20 yıl gençleştiriyor…
Giriş Tarihi: 13.04.2025 16:16 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 16:16

Bilim insanları duyurdu: Bu besini yiyenin damarları baştan aşağı yenileniyor, kalbi 20 yıl gençleştiriyor…

CDC Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan bir araştırma çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, birçok yetişkinin gerçek yaşlarından yedi yaş daha büyük bir "kalp yaşı" olduğu keşfedildi. Kalbi gençleştirmek için ise uzmanlar şiddetle o besini öneriyor…

Bilim insanları duyurdu: Bu besini yiyenin damarları baştan aşağı yenileniyor, kalbi 20 yıl gençleştiriyor…

Bilim insanları kalbi gençleştirmek için o besinleri öneriyor. Emory Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, basit bir diyet değişikliği, kalp krizi ölümlerinin %50'sinden fazlasını önleyebilir. İşte bunun cevabını sunan o besinler...

Bilim insanları duyurdu: Bu besini yiyenin damarları baştan aşağı yenileniyor, kalbi 20 yıl gençleştiriyor…

EDAMAME

Edamame en güçlü kalp koruyan besinlerden biri. Çünkü magnezyum, potasyum ve folat içerir. Bu besinler kan basıncını düşürür ve kalp sağlığını korur, bu da kalp hastalığı riskini azaltır.

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Bilim insanları duyurdu: Bu besini yiyenin damarları baştan aşağı yenileniyor, kalbi 20 yıl gençleştiriyor…

Vücudun düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) reseptörleri üretme kapasitesini artıran lif, kalbi korur ve "kötü" kolesterolü kandan adeta çeker. Ek olarak, edamame bu konuda harika bir kaynaktır.

Bilim insanları duyurdu: Bu besini yiyenin damarları baştan aşağı yenileniyor, kalbi 20 yıl gençleştiriyor…

Leeds Üniversitesi araştırmacıları, tüketilen her yedi gram lif için kalp hastalığı riskinin önemli ölçüde düşük olduğunu keşfettiler.

Bilim insanları duyurdu: Bu besini yiyenin damarları baştan aşağı yenileniyor, kalbi 20 yıl gençleştiriyor…

ROOIBOS ÇAYI

Penn State Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, stresli durumlara kötü tepki veren insanların vücutlarında daha fazla iltihaplanma olduğunu ve obeziteyle, diyabet, kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıklarla doğrudan bağlantılı olduğunu buldu.