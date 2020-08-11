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insanları, kargaların ölümü bilip bilmediğini tartışıyor

Kargaların 200 yıl yaşadıkları elbette bir efsane. Ancak zeki oldukları konusunda herkesin fikri aynı. Bilim insanları, üstün öğrenme yetenekleri ile de tanınan kargaların ölüm hakkında ne bildiklerini tartışmaya başladı. Sosyal ilişkileri insanlara çok benzeyen kargaların "ölüm"ün farkında oldukları iddia ediliyor. Bu tüyler ürperten gerçek, kargaların davranışlarıyla da örtüşüyor. Bakın içlerinden birisi öldükten sonra kargalar neler yapıyor…

Giriş Tarihi: 11.08.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 17:20
Bilim insanları, kargaların ölümü bilip bilmediğini tartışıyor
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Bilim insanları, kargaların ölümü bilip bilmediğini tartışıyor
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Bilim insanları, kargaların ölümü bilip bilmediğini tartışıyor
Bilim insanları, kargaların ölümü bilip bilmediğini tartışıyor
Bilim insanları, kargaların ölümü bilip bilmediğini tartışıyor
Bilim insanları, kargaların ölümü bilip bilmediğini tartışıyor
Bilim insanları, kargaların ölümü bilip bilmediğini tartışıyor
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