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Haberler Yaşam Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdüler! En az 100 yaşına kadar yaşıyorlar…
Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 09:47

Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdüler! En az 100 yaşına kadar yaşıyorlar…

Dünya üzerinde ortalama yaşam süresi 72 yıldır. Bu süre, kişilerin yaşam kalitesine göre değişkenlik gösteriyor. İnsan ömrünü uzatmak için bilim insanları pek çok araştırma yaptılar. İnsanların yoğunlukta olduğu bölgelere odaklanıldı ve bu kişilerin günlük yaşamlarında ne tükettikleri konusunda önemli veriler elde edildi. İşte yaşamınızı uzatacak o besinler...

Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdüler! En az 100 yaşına kadar yaşıyorlar…

İnsan ömrüyle ilgili yapılan araştırmalarda uzun yaşamın sırrıyla ilgili önemli bilgiler elde edildi. Bilim insanları dünyanın 5 farklı bölgesinde yaptığı araştırma neticesinde uzun yaşamın sırrı için çok önemli bilgiler elde ettiler. İşte yaşamınızı uzatacak ve hayat kalitenizi arttıracak o besinler...

Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdüler! En az 100 yaşına kadar yaşıyorlar…

Bu bölgelere, insanların 10 kat daha fazla oranda 100 yaşına ulaştığı Mavi Bölgeler adı verildi. Bu alanlar oluşturulduktan sonra, uzun ömürlülüğü açıklayabilecek yaşam tarzı özelliklerini belirlemek için antropologlar, demograflar, epidemiyologlar ve araştırmacılardan oluşan bir ekip gönderdiler. Bu bölgelerde yaşayan insanlar için genetik, her ne kadar yaşam beklentisini yükseltse de araştırmalar; hareketlilik oranı, stres seviyeleri ve beslenmenin uzun ömür sırlarının en büyük anahtarı olduğunu belirtiyor.

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Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdüler! En az 100 yaşına kadar yaşıyorlar…

En ağır öğünlerini sabah yerken en hafif öğünlerini akşam saatlerinde yedikleri tespit edilen bu bölge insanları, aynı zamanda akşam yemeklerinden sonra herhangi bir besin almayı kesiyorlar.

Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdüler! En az 100 yaşına kadar yaşıyorlar…

"Mavi Bölge" insanlarının aslında çok sık atıştırmadıklarını veya normalde bildiğimiz sık sık kalorili beslenme sisteminden uzak olduklarını söyleyebiliriz.

Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdüler! En az 100 yaşına kadar yaşıyorlar…

Fakat bazı yeme alışkanlıklarını uygulamak için atıştırmalık seçimlerinizi göz atabilirsiniz. Yüksek oranda işlenmiş atıştırmalık yiyecekleri daha sağlıklı seçeneklerle değiştirebilirsiniz.

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