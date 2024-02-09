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Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdüler! En az 100 yaşına kadar yaşıyorlar…
Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
09:47
Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdüler! En az 100 yaşına kadar yaşıyorlar…
Dünya üzerinde ortalama yaşam süresi 72 yıldır. Bu süre, kişilerin yaşam kalitesine göre değişkenlik gösteriyor. İnsan ömrünü uzatmak için bilim insanları pek çok araştırma yaptılar. İnsanların yoğunlukta olduğu bölgelere odaklanıldı ve bu kişilerin günlük yaşamlarında ne tükettikleri konusunda önemli veriler elde edildi. İşte yaşamınızı uzatacak o besinler...