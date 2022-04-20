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Haberler Yaşam Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve bugün mü? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Bakan Koca’da!
Giriş Tarihi: 20.04.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 09:45

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve bugün mü? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Bakan Koca’da!

Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları ve kararları Bakan Koca tarafından açıklanacak. Bu hafta önemli konuların istişare edileceği geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmuştu. En başta maske yasağı konusu gündemin en önemli konuları arasında yerini alırken maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Bakan Koca'da!

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve bugün mü? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Bakan Koca’da!

"Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtı bugünün en önemli konusu oluyor. Kritik toplantıda önemli konular istişare edilecek. Bu konuların başında ise yaklaşık 2 yıldır koronavirüs sebebiyle kullanılan maske zorunluluğu yer alıyor. Kapalı alanlarda maske kullanımının devam etmekte olduğu biliniyor. Daha önceleri yapılan açıklamada; "Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak." İfadeleri yer almıştı. Peki; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Bakan Koca'da!

BİLİM KURULU TOPLANTISI SONUÇLARI VE KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Bilim Kurulu Toplantısı 20 Nisan 2022 Çarşamba günü yapılacak. Toplantının saati henüz netleşmedi. Kritik toplantı sonrasında Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulacak.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve bugün mü? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Bakan Koca’da!

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının saati hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliği'ni ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, "Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" dedi.

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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve bugün mü? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Bakan Koca’da!

Bakan Koca daha önce yaptığı açıklamada, 'Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.' demişti.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve bugün mü? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Bakan Koca’da!

MASKE VE KARANTİNA KALKIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun maske kullanımı dahil olmak üzere önemli bir toplantı yapılacağını açıklamıştı. Bilim kurulu'nun Çarşamba günü toplanması bekleniyor. Belli alanlar dışında maskenin tüm kapalı alanlarda kaldırılmasının gündemde olacağı bildirildi. Toplu taşıma, hastaneler gibi bazı yerlerde ise sınırlama devam edecek. Maskenin kaldırılacağı yerlerden birinin de okullar olması bekleniyor.

Bir haftalık karantina süresinin kaldırılmasının da ele alınacağı belirtiliyor. Bu kuralı bir çok Avrupa ülkesi kaldırmış durumda.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve bugün mü? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Bakan Koca’da!
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