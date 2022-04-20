"Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtı bugünün en önemli konusu oluyor. Kritik toplantıda önemli konular istişare edilecek. Bu konuların başında ise yaklaşık 2 yıldır koronavirüs sebebiyle kullanılan maske zorunluluğu yer alıyor. Kapalı alanlarda maske kullanımının devam etmekte olduğu biliniyor. Daha önceleri yapılan açıklamada; "Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak." İfadeleri yer almıştı. Peki; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Bakan Koca'da!

BİLİM KURULU TOPLANTISI SONUÇLARI VE KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Bilim Kurulu Toplantısı 20 Nisan 2022 Çarşamba günü yapılacak. Toplantının saati henüz netleşmedi. Kritik toplantı sonrasında Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulacak.