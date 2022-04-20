Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları ve kararları Bakan Koca tarafından açıklanacak. Bu hafta önemli konuların istişare edileceği geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmuştu. En başta maske yasağı konusu gündemin en önemli konuları arasında yerini alırken maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Bakan Koca'da!