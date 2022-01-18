"Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı?" sorularının yanıtları, 18 Ocak Salı günü için önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Omicron gündemiyle toplanacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu bitiminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulunacak. Vaka sayısı, Covid-19 salgını, Omicron varyantı gibi önemli konuların ele alınacağı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları ve kararlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.