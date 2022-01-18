Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı tarihi ve saati merak ediliyor. Gündeme yönelik önemli kararların istişare edildiği toplantının ana konusu Covid-19 salgını ile Omicron varyantı olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından yazılı açıklama yapacak. Peki; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı? İşte Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları ve kararları 18 Ocak 2022!