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Giriş Tarihi: 18.01.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 11:01

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı tarihi ve saati merak ediliyor. Gündeme yönelik önemli kararların istişare edildiği toplantının ana konusu Covid-19 salgını ile Omicron varyantı olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından yazılı açıklama yapacak. Peki; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı? İşte Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları ve kararları 18 Ocak 2022!

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı?

"Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı?" sorularının yanıtları, 18 Ocak Salı günü için önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Omicron gündemiyle toplanacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu bitiminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulunacak. Vaka sayısı, Covid-19 salgını, Omicron varyantı gibi önemli konuların ele alınacağı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları ve kararlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak

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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı?

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşı randevusu çağrısı yaparak, "Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 403 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi yaşamını yitirdi.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı?

BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 18 OCAK 2022

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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