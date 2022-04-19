Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta olacak mı? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı kararlarında!

Bilim Kurulu Toplantısı bu haftanın en önemli konusu oluyor. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı maske açıklaması sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları ve kararları milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak." açıklamalarının ardından Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta olacak mı? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı sonuçlarında!