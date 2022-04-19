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Haberler Yaşam Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta olacak mı? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı kararlarında!
Giriş Tarihi: 19.04.2022 15:41 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 15:41

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta olacak mı? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı kararlarında!

Bilim Kurulu Toplantısı bu haftanın en önemli konusu oluyor. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı maske açıklaması sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları ve kararları milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak." açıklamalarının ardından Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta olacak mı? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı sonuçlarında!

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta olacak mı? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı kararlarında!

"Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Maske zorunluluğunun kaldırılması konusu gündemdeki yerini korurken en önemli toplantılardan biri olarak ifade edilmesi nedeniyle kritik toplantıda alınacak kararlar milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Peki; Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta olacak mı? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı kararlarında!

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta olacak mı? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı kararlarında!

MASKE VE KARANTİNA KALKIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun maske kullanımı dahil olmak üzere önemli bir toplantı yapılacağını açıklamıştı.Bilim kurulu'nun Çarşamba günü toplanması bekleniyor. Belli alanlar dışında maskenin tüm kapalı alanlarda kaldırılmasının gündemde olacağı bildirildi. Toplu taşıma, hastaneler gibi bazı yerlerde ise sınırlama devam edecek. Maskenin kaldırılacağı yerlerden birinin de okullar olması bekleniyor.

Bir haftalık karantina süresinin kaldırılmasının da ele alınacağı belirtiliyor. Bu kuralı bir çok Avrupa ülkesi kaldırmış durumda.

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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta olacak mı? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı kararlarında!

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliği'ni ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta olacak mı? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı kararlarında!

Bakan Koca, "Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" dedi.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta olacak mı? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı kararlarında!

Bilim Kurulu Toplantısı tarihi netleştiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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