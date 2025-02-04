BİLSEM SONUÇLARI 2025: MEB takvimi ile BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

BİREY DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Ön değerlendirme uygulamalarının tamamlanmasının ardından Bakanlık tarafından belirlenecek olan puanların üzerine çıkan öğrenciler için bireysel değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek. Bireysel değerlendirme uygulamaları için randevular 10-21 Mart tarihleri arasında oluşturulurken bireysel değerlendirme sınavı 14 Nsan-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek ve sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek.