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Haberler Yaşam BİLSEM SONUÇLARI 2025: MEB takvimi ile BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:29

BİLSEM SONUÇLARI 2025: MEB takvimi ile BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları devam ederken sonuç tarihi adaylar tarafından bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulama süreçlerinin ardından öğrenci tanımlama ve yerleştirme işlemleri; ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı/alanlarında aday gösterilen öğrenciler içi gerçekleştirilecek. Adaylar sonuç ekranı başında yerlerini aldı. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

BİLSEM SONUÇLARI 2025: MEB takvimi ile BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. Özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve yetenekleri doğrultusunda gelişebilmeleri amacıyla, gerçekleştirilen eğitimler için bu yılki süreç başladı. MEB takvimiyle belli olan sürece dair detaylar işlemler devam ederken bekleniyor. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SONUÇLARI 2025: MEB takvimi ile BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM değerlendirme uygulamaları 23 Şubat'ta sona erecek. Bireysel değerlendirme sınavına katılmaya hak kazanan öğrenciler 28 Şubat 2025 tarihinde belli olacak. İtirazlar 3-7 Mart 2025 tarihinde alınacak. İtirazlar 10-14 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.

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BİLSEM SONUÇLARI 2025: MEB takvimi ile BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

BİREY DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Ön değerlendirme uygulamalarının tamamlanmasının ardından Bakanlık tarafından belirlenecek olan puanların üzerine çıkan öğrenciler için bireysel değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek. Bireysel değerlendirme uygulamaları için randevular 10-21 Mart tarihleri arasında oluşturulurken bireysel değerlendirme sınavı 14 Nsan-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek ve sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek.

BİLSEM SONUÇLARI 2025: MEB takvimi ile BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
BİLSEM ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin sonuçlar takvimde belirtilen tarihlerde https://meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

Uygulayıcılar, öğrencilerin değerlendirme sonuçlarını kendilerine tanımlı bulunan "MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Aday Puan Girişi" ekranı üzerinden sisteme işleyecekler.

BİLSEM SONUÇLARI 2025: MEB takvimi ile BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda özel yetenekli olarak tanılanan öğrenciler örgün eğitime devam ettikleri okulların kayıt bölgelerindeki BİLSEM'lere kayıt yaptırabilecek.

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