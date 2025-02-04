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BİLSEM SONUÇLARI 2025: MEB takvimi ile BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
09:29
BİLSEM SONUÇLARI 2025: MEB takvimi ile BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları devam ederken sonuç tarihi adaylar tarafından bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulama süreçlerinin ardından öğrenci tanımlama ve yerleştirme işlemleri; ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı/alanlarında aday gösterilen öğrenciler içi gerçekleştirilecek. Adaylar sonuç ekranı başında yerlerini aldı. Peki, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?