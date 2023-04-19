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Giriş Tarihi: 19.04.2023 06:14 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 06:14

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel ön değerlendirme sonuçları MEB ekranında sorgula

Bilim ve Sanat Merkezi'nde yeteneklerini keşfetme yolunda olan öğrenciler BİLSEM sonuçları son dakika açıklamasını MEB'ten bekliyor. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak olup bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin sınav sonuçları gün içinde belli olacak. Sonuçlar takvimde belirtilen tarihlerde http://meb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 BİLSEM bireysel ön değerlendirme sonuçları MEB ekranında sorgula

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel ön değerlendirme sonuçları MEB ekranında sorgula

BİLSEM sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Bilim Sanat Merkezi bünyesinde eğitim görmek isteyen öğrenciler ve veliler öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamaları ardından gözler 19 Nisan Çarşamba gününe çevrildi. Bu noktada ise "BİLSEM bireysel ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 BİLSEM bireysel ön değerlendirme sonuçları MEB ekranında sorgula ekranı ve tüm detaylar…

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel ön değerlendirme sonuçları MEB ekranında sorgula

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 bugün ilan edilecek.

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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel ön değerlendirme sonuçları MEB ekranında sorgula

2023 BİLSEM TAKVİMİ

05-09 Aralık 2022 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
12-16 Aralık 2022 Bilgilendirme toplantılarının yapılması
19-30 Aralık 2022 Gözlem formlarının doldurulması

02-06 Ocak 2023 Ön değerlendirme randevularının oluşturulması
10 Ocak 2023 Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Ocak 2023-09 Nisan 2023 Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
19 Nisan 2023 Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023 İtiraz başvurularının alınması

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel ön değerlendirme sonuçları MEB ekranında sorgula

02-05 Mayıs 2023 İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan 2023 05 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden
yayımlanması

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel ön değerlendirme sonuçları MEB ekranında sorgula

15 Mayıs 2023 28 Temmuz 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
04 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
07-11 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14-18 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
14-31 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin
gerçekleştirilmesi Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme
uygulamalarına alınması

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