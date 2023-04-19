BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel ön değerlendirme sonuçları MEB ekranında sorgula

BİLSEM sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Bilim Sanat Merkezi bünyesinde eğitim görmek isteyen öğrenciler ve veliler öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamaları ardından gözler 19 Nisan Çarşamba gününe çevrildi. Bu noktada ise "BİLSEM bireysel ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 BİLSEM bireysel ön değerlendirme sonuçları MEB ekranında sorgula ekranı ve tüm detaylar…