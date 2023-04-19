BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM bireysel ön değerlendirme sonuçları MEB ekranında sorgula

Bilim ve Sanat Merkezi'nde yeteneklerini keşfetme yolunda olan öğrenciler BİLSEM sonuçları son dakika açıklamasını MEB'ten bekliyor. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak olup bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin sınav sonuçları gün içinde belli olacak. Sonuçlar takvimde belirtilen tarihlerde http://meb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 BİLSEM bireysel ön değerlendirme sonuçları MEB ekranında sorgula