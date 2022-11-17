BİM aktüel indirimleri BAŞLIYOR! Yarın 18 Kasım 2022 Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Her hafta olduğu gibi Cuma günü raflarını yenileyecek olan market zincirinin müşterileri bugünden BİM aktüel ürünler kataloğu incelemelerine başladı. 18 Kasım'da yer alacak ürünler arasında; ankastre set, traş seti, çerez seti, fincan takımı, televizyon, kulaklık, oyun konsolu çöp kovası, mutfak gereçleri, çay pardağı, espresso bardağı, sürahi, saklama kapları, 8 bölmeli dolap gibi birçok çeşit ürün bulunuyor. Peki, 18 Kasım 2022 Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda başka neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri ve merak edilen tüm detaylar.