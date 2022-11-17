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Haberler Yaşam BİM aktüel indirimleri BAŞLIYOR! Yarın 18 Kasım 2022 Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 17.11.2022 15:52 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 15:52

BİM aktüel indirimleri BAŞLIYOR! Yarın 18 Kasım 2022 Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Her hafta olduğu gibi Cuma günü raflarını yenileyecek olan market zincirinin müşterileri bugünden BİM aktüel ürünler kataloğu incelemelerine başladı. 18 Kasım'da yer alacak ürünler arasında; ankastre set, traş seti, çerez seti, fincan takımı, televizyon, kulaklık, oyun konsolu çöp kovası, mutfak gereçleri, çay pardağı, espresso bardağı, sürahi, saklama kapları, 8 bölmeli dolap gibi birçok çeşit ürün bulunuyor. Peki, 18 Kasım 2022 Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda başka neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri ve merak edilen tüm detaylar.

BİM aktüel indirimleri BAŞLIYOR! Yarın 18 Kasım 2022 Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri başlıyor. Cuma günleri raflarını yenileyen market zincirinde bu hafta da birbirinden dev indirimler yerini aldı. Teknolojiden beyaz eşyaya ve mutfak ürünlerine kadar birçok çeşit üründe yer alan indirimler dikkatleri şimdiden üzerine çekmeyi başardı. Bu noktada ise "18 Kasım 2022 Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda başka neler var?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat bilgisi gibi tüm detaylar.

BİM aktüel indirimleri BAŞLIYOR! Yarın 18 Kasım 2022 Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

İşte BİM aktüel ürünler kataloğu;

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BİM aktüel indirimleri BAŞLIYOR! Yarın 18 Kasım 2022 Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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BİM aktüel indirimleri BAŞLIYOR! Yarın 18 Kasım 2022 Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel indirimleri BAŞLIYOR! Yarın 18 Kasım 2022 Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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