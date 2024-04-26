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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL KATALOG 29 Nisan-3 Mayıs: Bu hafta ünlü saç şekillendiriciler BİM'de! İşte haftanın yıldızları ve fiyat listesi
Giriş Tarihi: 26.04.2024 21:08 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 21:17

BİM AKTÜEL KATALOG 29 Nisan-3 Mayıs: Bu hafta ünlü saç şekillendiriciler BİM'de! İşte haftanın yıldızları ve fiyat listesi

BİM aktüel kataloğu yayında. 30 Nisan 3 Mayıs Salı ve Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta alışveriş severler için BİM'de birbirinden farklı seçenekler var. Özellikle çeyiz alışverişi yapacaklar ve mutfak araç gereçlerini yenilemek isteyenler için yemek takımları, bardak takımları, tencere ve tava setleri mağazalarda yerini alacakken özel birçok gıda malzemesinde indirim göze çarpıyor. Bu haftanın yıldızı saç şekillendiriciler oldu. Birçok farklı işlevde saç şekillendirici BİM'e geliyor. Temizlik ürünleri ve elektroniklerdeki indirimli fiyatlar da dikkat çekiyor. İşte, 30 Nisan 3 Mayıs 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

BİM AKTÜEL KATALOG 29 Nisan-3 Mayıs: Bu hafta ünlü saç şekillendiriciler BİM’de! İşte haftanın yıldızları ve fiyat listesi

BİM katalog Salı- Cuma indirimleri listelendi. 30 Nisan 3 Mayıs 2024 Salı ve Cuma günleri onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Elektroniklerden, kozmetiğe, mutfak araç gereçlerine birçok seçenek BİM indirimlerinde. İşte sayfa sayfa BİM aktüel kataloğu

BİM AKTÜEL KATALOG 29 Nisan-3 Mayıs: Bu hafta ünlü saç şekillendiriciler BİM’de! İşte haftanın yıldızları ve fiyat listesi

Luppo Çlek Jöleli 37.50 TL

Biscolata Beyaz Çikolatalı 24.50 TL

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BİM AKTÜEL KATALOG 29 Nisan-3 Mayıs: Bu hafta ünlü saç şekillendiriciler BİM’de! İşte haftanın yıldızları ve fiyat listesi

İçim Yoğurt 139 TL

Pınar Labne 29.50 TL

Namet Soslu Döner 99.50 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 29 Nisan-3 Mayıs: Bu hafta ünlü saç şekillendiriciler BİM’de! İşte haftanın yıldızları ve fiyat listesi

Geske Mikro Akım Yüz Kaldırma Cihazı 6 in 1 3.499 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 29 Nisan-3 Mayıs: Bu hafta ünlü saç şekillendiriciler BİM’de! İşte haftanın yıldızları ve fiyat listesi

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 379 TL

  • GESKE 6'sı 1 Arada Yüz Temizleme Fırçası 3.499 TL

  • Polosmart Smart Tartı 329 TL

  • Polosmart Akıllı Bileklik 239 TL

  • Nautica Şarjlı Diş Fırçası 479 TL

  • Heifer Ejderha Tıraş Makinesi 219 TL

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