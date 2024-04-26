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BİM AKTÜEL KATALOG 29 Nisan-3 Mayıs: Bu hafta ünlü saç şekillendiriciler BİM'de! İşte haftanın yıldızları ve fiyat listesi
Giriş Tarihi: 26.04.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
21:17
BİM AKTÜEL KATALOG 29 Nisan-3 Mayıs: Bu hafta ünlü saç şekillendiriciler BİM'de! İşte haftanın yıldızları ve fiyat listesi
BİM aktüel kataloğu yayında. 30 Nisan 3 Mayıs Salı ve Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta alışveriş severler için BİM'de birbirinden farklı seçenekler var. Özellikle çeyiz alışverişi yapacaklar ve mutfak araç gereçlerini yenilemek isteyenler için yemek takımları, bardak takımları, tencere ve tava setleri mağazalarda yerini alacakken özel birçok gıda malzemesinde indirim göze çarpıyor. Bu haftanın yıldızı saç şekillendiriciler oldu. Birçok farklı işlevde saç şekillendirici BİM'e geliyor. Temizlik ürünleri ve elektroniklerdeki indirimli fiyatlar da dikkat çekiyor. İşte, 30 Nisan 3 Mayıs 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi