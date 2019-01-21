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  • BİM aktüel kataloğu bu hafta sevindirecek! 25 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri yayınlandı

kataloğu bu hafta sevindirecek! 25 Ocak Cuma ürünleri yayınlandı

, resmi internet sitesinden yayınladığı ürünler kataloğu ile özellikle araç sahiplerini heyecanlandırdı. 25 Ocak'ta satışa sunulacak ürünler arasında birçok sürpriz sizleri bekliyor. Haftanın ilgi görecek diğer ürünleri arasında cep telefonu, yemek takımı, tencere seti, fırın, kahve seti bulunuyor. 25 Ocak kataloğu özellikle ev hanımları tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta olduğu gibi BİM aktüel ürünleri bu başlık altında sizlerle. BİM aktüel kataloğu indirimli ürünler listesine ulaşmak için sayfayı aşağıya doğru sürükleyiniz.

Giriş Tarihi: 21.01.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 15:26
BİM aktüel kataloğu bu hafta sevindirecek! 25 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri yayınlandı

25 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU AÇIKLANDI

25 Ocak'ta satışta olacak ürünlerin tam sayfa listesi resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Bu hafta Cuma gününden itibaren satışta olacak listenin arasında onlarca ürün bulunuyor. kataloğunda yer alan o ürünler şöyle;

BİM aktüel kataloğu bu hafta sevindirecek! 25 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri yayınlandı

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

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BİM aktüel kataloğu bu hafta sevindirecek! 25 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri yayınlandı

, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM aktüel kataloğu bu hafta sevindirecek! 25 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri yayınlandı
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BİM aktüel kataloğu bu hafta sevindirecek! 25 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri yayınlandı
BİM aktüel kataloğu bu hafta sevindirecek! 25 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri yayınlandı
BİM aktüel kataloğu bu hafta sevindirecek! 25 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri yayınlandı
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