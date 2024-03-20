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BİM aktüel ürünlerde çekme karavan fırsatı! İşte 20 Mart 2024 BİM aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri
Giriş Tarihi: 20.03.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
12:33
BİM aktüel ürünlerde çekme karavan fırsatı! İşte 20 Mart 2024 BİM aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri
Dev market zinciri BİM, aktüel ürünler kataloğundaki sürpriziyle gündemde! 20-22 Mart 2024 tarihlerinde geçerli olan indirimli ürünler belli oldu. Bu haftanın yıldız ürünü ise 4 metre uzunluğundaki çekme karavan oldu. Isı yalıtımlı alt taban, ranza, mutfak tezgahı gibi sahip olduğu özellikleriyle tatilci ve kampçıların dikkatini çeken çekme karavan, 239.990 TL'lik satış fiyatı ve 9 taksit imkanıyla bugün mağazalarda alıcılarını bekliyor. Peki, bu hafta BİM aktüel ürünlerde başka hangi fırsatlar yer alıyor? İşte 20-22 Mart 2024 BİM aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri...