BİM aktüel ürünlerde çekme karavan fırsatı! İşte 20 Mart 2024 BİM aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri

20-22 Mart 2024 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Salı ve Cuma raflarını indirimli ürünlerle yenileyen dev market zinciri, çok konuşulan sürprizlerine bir yenisini daha ekledi. BİM mağazalarına çekme karavan geldi! Özellikle tatilciler ve kampçıların dikkatini çeken çekme karavan, 239 bin 990 TL'lik fiyatıyla bugün satışa çıktı. Öte yandan diğer indirimli ürünleri incelemek isteyen alışveriş severler, BİM aktüel ürünler kataloğu araştırması yapıyor. İşte 22 Mart 2024 Cuma günü mağazalarda yer alacak BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri ve tüm detaylar...