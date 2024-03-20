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Haberler Yaşam BİM aktüel ürünlerde çekme karavan fırsatı! İşte 20 Mart 2024 BİM aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri
Giriş Tarihi: 20.03.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 12:33

BİM aktüel ürünlerde çekme karavan fırsatı! İşte 20 Mart 2024 BİM aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri

Dev market zinciri BİM, aktüel ürünler kataloğundaki sürpriziyle gündemde! 20-22 Mart 2024 tarihlerinde geçerli olan indirimli ürünler belli oldu. Bu haftanın yıldız ürünü ise 4 metre uzunluğundaki çekme karavan oldu. Isı yalıtımlı alt taban, ranza, mutfak tezgahı gibi sahip olduğu özellikleriyle tatilci ve kampçıların dikkatini çeken çekme karavan, 239.990 TL'lik satış fiyatı ve 9 taksit imkanıyla bugün mağazalarda alıcılarını bekliyor. Peki, bu hafta BİM aktüel ürünlerde başka hangi fırsatlar yer alıyor? İşte 20-22 Mart 2024 BİM aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri...

BİM aktüel ürünlerde çekme karavan fırsatı! İşte 20 Mart 2024 BİM aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri

20-22 Mart 2024 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Salı ve Cuma raflarını indirimli ürünlerle yenileyen dev market zinciri, çok konuşulan sürprizlerine bir yenisini daha ekledi. BİM mağazalarına çekme karavan geldi! Özellikle tatilciler ve kampçıların dikkatini çeken çekme karavan, 239 bin 990 TL'lik fiyatıyla bugün satışa çıktı. Öte yandan diğer indirimli ürünleri incelemek isteyen alışveriş severler, BİM aktüel ürünler kataloğu araştırması yapıyor. İşte 22 Mart 2024 Cuma günü mağazalarda yer alacak BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri ve tüm detaylar...

BİM aktüel ürünlerde çekme karavan fırsatı! İşte 20 Mart 2024 BİM aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri

BİM 20-22 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayına girdi. Çarşamba günü BİM'de; çekme karavan satışa sunulurken 22 Mart Cuma günü televizyondan ankastre sete, halı koltuk temizleme makinesinden çapa makinesine, hamur yoğurma makinesinden mutfak araç gereçlerine, oyuncak oyuncak çeşitlerinden tekstil ürünlerine indirimli ürünler sürpriz kampanyalarla satışa sunulacak.

İşte haftanın BİM aktüel ürünleri;

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BİM aktüel ürünlerde çekme karavan fırsatı! İşte 20 Mart 2024 BİM aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri
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BİM aktüel ürünlerde çekme karavan fırsatı! İşte 20 Mart 2024 BİM aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri
BİM aktüel ürünlerde çekme karavan fırsatı! İşte 20 Mart 2024 BİM aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri
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