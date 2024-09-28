Binaların deprem yönetmeliği değişiyor! AFAD Başkanı Memiş duyurdu: Büyük ses getirecek

Bu iki konu öngörülemedi. Bu iki şeyin dışında zaten bilim insanlarımız ifade ediyorlardı. 6 Şubat depreminde 39 bin bina yıkıldı. Bu binaların 26 bininde insan yaşıyordu. Devlet 26 bin binaya müdahale edecek ve arama kurtarma yapacak. Bir arama kurtarma ekibi 25 kişiden oluşuyor. Bu uluslararası standarttır. Biz sizin akreditelerinizi buna göre yapıyoruz. 25 kişi 7/24 çalışamaz. 8 saat çalışmak sorunda. Yani buna göre bir binada 75 kişinin çalışması gerekiyor. 75 çarpı 26 bin eşittir 1 milyon 952 bina ediyor. Dünyada kaç arama, kurtarmacı var? Dünya'da akademik çalışmalara göre, 750 bin arama ve kurtarmacı var. Daha az olduğunu söyleyen araştırmalar da var.