Giriş Tarihi: 28.09.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
15:09
Binaların deprem yönetmeliği değişiyor! AFAD Başkanı Memiş duyurdu: Büyük ses getirecek
Düzce'de arama kurtarma ekiplerinin katıldığı kampın açılışına katılan AFAD Başkanı Okay Memiş, yeni bina deprem yönetmeliği çıkarılacağını belirterek, "Bina deprem yönetmeliğine çalıştık. Önümüzdeki günlerde tebliğini yayınlayacağız. İmreniyoruz ya 'Japonya'da, Şili'de binalar sağlam' diye. Biz de yapılarda daha güçlü yapı donatılarıyla hareket edeceğiz. Risk azaltmaya yönelik çalışmalarımız var" diye konuştu.