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Bingöl bayram namazı saati! 2025 Bingöl'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
17:14
Ramazan Bayramı'nın heyecanı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bayram namazıyla taçlanıyor. Bingöl'de yaşayan vatandaşlar, camilere akın ederek manevi atmosferde birlik ve beraberlik içinde bayram namazını kılacak. Bayramın ruhunu derinden hissedecek olan Bingöllüler, sevdikleriyle bir araya gelerek mutluluğu paylaşacak. Peki, 2025 yılı Ramazan Bayramı'nda Bingöl'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?