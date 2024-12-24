Bingöl’deki kazada kahreden detay: Yeni atanan doktor ve eşi hayatını kaybetti...

Yaralı 16 yolcumuzun tedavilerine Karlıova Devlet Hastanesinde başlanmış olup, durumlarına göre Bingöl Devlet Hastanesine nakledileceklerdir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, kederli aileleri ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.