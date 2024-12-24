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Bingöl'deki kazada kahreden detay: Yeni atanan doktor ve eşi hayatını kaybetti...
Giriş Tarihi: 24.12.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
09:17
Bingöl'deki kazada kahreden detay: Yeni atanan doktor ve eşi hayatını kaybetti...
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada, yolculardan Osman Zeki Tuncel (26) ve eşi Emine Tuncel (20) öldü, 16 kişi yaralandı. Doktor olan Osman Zeki Tuncel'in yeni atandığı belirtildi.