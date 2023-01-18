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Binlerce yıllık geleneği devam ettiriyorlar! 'Baka'ların ilginç yaşam öyküsü: Kızlar gülüşümüze aşık oluyor
Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:45
Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
09:46
Binlerce yıllık geleneği devam ettiriyorlar! 'Baka'ların ilginç yaşam öyküsü: Kızlar gülüşümüze aşık oluyor
Kamerun-Kongo sınırındaki yağmur ormanlarında yaşayan etnik grup "Baka" Pigmeleri, binlerce yıllık "diş bileme" kültürlerini ve avcı toplayıcı olarak hayatlarını sürdürüyor. İşte 'Baka'ların ilginç yaşam öyküleri...