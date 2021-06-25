HaberlerYaşamBir ilk daha gerçekleşti! Gaz kapasitemizin yüzde 8,2'sini Ertuğrul Gazi sağlayacak
Giriş Tarihi: 25.06.2021 16:41Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 16:47
Bir ilk daha gerçekleşti! Gaz kapasitemizin yüzde 8,2'sini Ertuğrul Gazi sağlayacak
Başkan Recep Tayyip ErdoğanHatay'da tarihi bir açılışı daha gerçekleştirdi. Türk bayrağına sahip ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) olma özelliği taşıyan Ertuğrul Gazi gemisi, doğal gaz şebekesine günlük 28 milyon gaz basabilecek. Söz konusu kapasite, Türkiye'de sisteme verilebilen günlük toplam doğal gaz kapasitesinin yüzde 8,2'sini oluşturuyor.