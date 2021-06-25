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Haberler Yaşam Bir ilk daha gerçekleşti! Gaz kapasitemizin yüzde 8,2'sini Ertuğrul Gazi sağlayacak
Giriş Tarihi: 25.06.2021 16:41 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 16:47

Bir ilk daha gerçekleşti! Gaz kapasitemizin yüzde 8,2'sini Ertuğrul Gazi sağlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da tarihi bir açılışı daha gerçekleştirdi. Türk bayrağına sahip ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) olma özelliği taşıyan Ertuğrul Gazi gemisi, doğal gaz şebekesine günlük 28 milyon gaz basabilecek. Söz konusu kapasite, Türkiye'de sisteme verilebilen günlük toplam doğal gaz kapasitesinin yüzde 8,2'sini oluşturuyor.

Bir ilk daha gerçekleşti! Gaz kapasitemizin yüzde 8,2'sini Ertuğrul Gazi sağlayacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Hatay Dörtyol Terminali'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla faaliyete başlayan Ertuğrul Gazi, BOTAŞ'ın işleteceği ilk FSRU tesisi olacak.

Bir ilk daha gerçekleşti! Gaz kapasitemizin yüzde 8,2'sini Ertuğrul Gazi sağlayacak

Ertuğrul Gazi gemisi, günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesiyle Türkiye'de sisteme verilebilen günlük doğal gaz kapasitesinin yüzde 8,2'sini karşılayabilecek. Nisanda Hatay'a ulaşan geminin toplam doğal gaz depolama kapasitesi ise 108 milyon standart metreküp seviyesinde bulunuyor.

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Bir ilk daha gerçekleşti! Gaz kapasitemizin yüzde 8,2'sini Ertuğrul Gazi sağlayacak

Uzunluğu 295, genişliği 46, yüksekliği 63 metre olan Ertuğrul Gazi'nin Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Bir ilk daha gerçekleşti! Gaz kapasitemizin yüzde 8,2'sini Ertuğrul Gazi sağlayacak

TÜRKİYE'DEKİ DİĞER FSRU VE DEPOLAMA YATIRIMLARI

FSRU'lar, boru hatlarına bağlı kalmadan farklı kaynak ülke ve spot piyasalardan doğal gaz tedarik edilmesini sağlıyor.

Bir ilk daha gerçekleşti! Gaz kapasitemizin yüzde 8,2'sini Ertuğrul Gazi sağlayacak

Ertuğrul Gazi, Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk FSRU olsa da Türkiye'de daha önce faaliyet göstermeye başlayan Etki Liman FSRU Tesisi de bulunuyor. Günlük 28 milyon metreküp gaz girişi sağlayabilen tesis, İzmir Aliağa'da yer alıyor.

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