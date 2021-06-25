Bir ilk daha gerçekleşti! Gaz kapasitemizin yüzde 8,2'sini Ertuğrul Gazi sağlayacak

Ertuğrul Gazi, Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk FSRU olsa da Türkiye'de daha önce faaliyet göstermeye başlayan Etki Liman FSRU Tesisi de bulunuyor. Günlük 28 milyon metreküp gaz girişi sağlayabilen tesis, İzmir Aliağa'da yer alıyor.