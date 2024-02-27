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Haberler Yaşam Bir sabah uyandığında 893 milyon TL'si vardı! Bu paraya rağmen öyle bir şey yaptı ki duyan inanamıyor: "Korkularım yüzünden...."
Giriş Tarihi: 27.02.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 12:40

Bir sabah uyandığında 893 milyon TL'si vardı! Bu paraya rağmen öyle bir şey yaptı ki duyan inanamıyor: "Korkularım yüzünden...."

Mark Gardiner, 1995 yılında 22.590.829 £ (yaklaşık 893 milyon TL) rakamlı dudak uçuklatan düzeyde kazandığı piyangodan sonra hayatının değişmesini beklemişti. Fakat son 30 yıldır sürdüğü yaşam, herkesin dikkatini çekiyor. Büyük miktarda kazandığı para ile hala çalışmaya devam etmesine dair ilginç açıklamalarda bulundu.

Bir sabah uyandığında 893 milyon TL’si vardı! Bu paraya rağmen öyle bir şey yaptı ki duyan inanamıyor: Korkularım yüzünden....

Kazandığı 22 milyon Sterlinin üzerinden neredeyse 30 yıl geçmesine rağmen neden hala çalıştığını açıklayan Gardiner, oldukça ilginç "bir korkusundan" bahsetti.

Bir sabah uyandığında 893 milyon TL’si vardı! Bu paraya rağmen öyle bir şey yaptı ki duyan inanamıyor: Korkularım yüzünden....

Her ne kadar bir daha işe gitmek zorunda kalmama fikri kulağa hoş gelse de Loto kazananı Mark Gardiner olası 'bilinmeyenden korkma' konusunu açtı.

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Bir sabah uyandığında 893 milyon TL’si vardı! Bu paraya rağmen öyle bir şey yaptı ki duyan inanamıyor: Korkularım yüzünden....

Mark, 1995 yılında iş ortağı Paul Maddison ile birlikte 22.590.829 £ gibi büyük bir ödül kazandı.

Bir sabah uyandığında 893 milyon TL’si vardı! Bu paraya rağmen öyle bir şey yaptı ki duyan inanamıyor: Korkularım yüzünden....

İkili, Doğu Sussex'in Hastings şehrinde küçük bir cam firması işletiyordu. Mark, bir gecede servete sahip olmanın olası yan etkilerine karşı her zaman ihtiyatlı davrandı.

Bir sabah uyandığında 893 milyon TL’si vardı! Bu paraya rağmen öyle bir şey yaptı ki duyan inanamıyor: Korkularım yüzünden....

Daily Mail'e yaptığı açıklamada; "bir gecede ektiğim tohumların hepsi 'filizlenmiş' gibiydi" diyerek kazandığı anın hissini anlattı.

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