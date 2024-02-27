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Bir sabah uyandığında 893 milyon TL'si vardı! Bu paraya rağmen öyle bir şey yaptı ki duyan inanamıyor: "Korkularım yüzünden...."
Giriş Tarihi: 27.02.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
12:40
Bir sabah uyandığında 893 milyon TL'si vardı! Bu paraya rağmen öyle bir şey yaptı ki duyan inanamıyor: "Korkularım yüzünden...."
Mark Gardiner, 1995 yılında 22.590.829 £ (yaklaşık 893 milyon TL) rakamlı dudak uçuklatan düzeyde kazandığı piyangodan sonra hayatının değişmesini beklemişti. Fakat son 30 yıldır sürdüğü yaşam, herkesin dikkatini çekiyor. Büyük miktarda kazandığı para ile hala çalışmaya devam etmesine dair ilginç açıklamalarda bulundu.