Bir sabah uyandığında bacağını böyle buldu!

Pakistan'da yaşayan 24 yaşında Ashraf Ali, akılalmaz bu hastalık ile mücadele ediyor. İlk septomlarını 21 yaşında farketmeye başlayan Ashraf Ali'nin olması gereken ameliyat 3 bin euro'dan fazla... Ashraf Ali'nin ailesi ise günde sadece 2 Euro'luk bir kazanç elde ediyor. Bu yüzden Ashraf Ali, ameliyat olamıyor. Yürürüken fazladan, 4-5 kilo daha fazla taşıdığını söyleyen Ashraf Ali, çevresindeki insanların kendisine dik dik baktığını, kendisini işe yaramaz hissetiğini ve korktuğunu söylüyor. Ashraf Ali'nin bacağı ise her geçen gün büyümeye devam ediyor. 21 yaşında kadar gayet normal bir hayatı olduğunu söyleyen Ashraf Ali, 21 yaşındayken bir düğünde ayağındaki sorunu farkettiğini söylüyor. Bacağı her geçen gün şişen genç adam tüm uyarılara rağmen hem hastaneye gitmedi hem de taralda çalışmaya devam etti. Bu süre zarfında acılarını ağrı kesicilerle dindirmeye çalıştı. Ameliyatı için 3 bin eurodan daha fazlasına ihtiyacı olan Ashraf Ali ve ailesinin şuan elinde biriktirdikleri bin 300 euro bulunuyor. FİL HASTALIĞI NEDİR; Çeşitli sebepleri olan bu hastalığın zamanımızda en çok rastlanılanı kanser dokusunun lenf yollarını tıkaması veya ameliyatlar sırasında lenf yollarının hasara uğramasıdır. Toplardamar tıkanmaları sonucunda gelişen fil hastalığı da ameliyat sonralarında sık görülür.Tropikal bölgelerde en sık görülen sebebWuchereria bancrofti (Bancroft kurdu) denilen parazitin, lenf yollarını işgal edip tıkamasıdır. Hücrelerin arasında bulunan sıvının dengede kalabilmesi için bu sıvının sürekli süzülerek tekrar kana karışması gereklidir. Vücutta bu görevi lenfatik sistem sağlamaktadır ve bu sistemde taşınan sıvıya da lenf sıvısı adı verilmektedir. Lenf sıvısını taşıyan lenf kanalları ve lenf düğümleri hasara uğrarsa, veya doğuştan kusurluysa lenf sıvısı vücutta birikir. Bir bölgede biriken sıvı miktarı, lenfatik sistemin taşıma kapasitesinden daha büyükse lenfödem oluşur. Lenfödem, lenfatik sıvının hücreler arası dokuda birikerek, sıklıkla kollarda veya bacaklarda, ara sıra da gövdede şişmeye neden olmasıdır