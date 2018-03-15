Bir sabah uyandığında bacağını böyle buldu!

21 yaşında kadar gayet normal bir hayatı olduğunu söyleyen Ashraf Ali, 21 yaşındayken bir düğünde ayağındaki sorunu farkettiğini söylüyor. Bacağı her geçen gün şişen genç adam tüm uyarılara rağmen hem hastaneye gitmedi hem de taralda çalışmaya devam etti. Bu süre zarfında acılarını ağrı kesicilerle dindirmeye çalıştı.